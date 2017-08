Ainult IRL-il puudub Viljandi linnapea kandidaat

Praegune linnapea Ando Kiviberg loobus IRL-i esinumbri kohast enda sõnul perekondlikel põhjustel, kuid ei välista siiski kandideerimist mõnes valimisliidus, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Reformierakond ja sotsiaaldemokraatlik erakond tegid otsuse aegsasti, keda toetatakse nimekirja esinumbrina linnapea kohale.

Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin Reformierakonnast ütles, et nende linnapeakandidaat on Madis Timpson. "Linnapeakandidaat on meil Madis Timpson, kes on Reformierakonna Viljandimaa piirkonna ja Viljandi piirkonna organisatsiooni juht ja samuti fraktsiooni juht volikogus."

Sotside saadikurühma esimees Juhan-Mart Salumäe ütles, et nende linnapeakandidaadiks on kogenud poliitik Helmen Kütt, kes on olnud ministrikohal kui ka Viljandi linnas abilinnapea kohal.

IRL-i esindav linnavolikogu aseesimees Harri Juhani Aaltonen tunnistab, et hetkel neil linnapeakandidaati välja käia pole. "Linnapeakandidaati meil ei ole veel otsustatud. Meil on otsustatud küll volikogu esimehe kandidaat, kes on Helir-Valdor Seeder," ütles Aaltonen.

Praegune linnapea, IRL-i kuuluv Ando Kiviberg teatas juba mõned nädalad tagasi, et ei kandideeri IRL-i nimekirjas esinumbrina perekondlikel põhjustel, kuid ta ei välista ühinemist mõne valimisliiduga.

"Tõesti on siin kohalike aktiivsete inimeste poolt tulnud mulle ettepanek neid küsimusi veelkord arutada," sõnas Kiviberg.

Viljandis peetakse kõnelusi kahe valimisliidu loomiseks - tekkida võib nii linnakodanike ühendus kui ka Vabaerakonna toetajate valimisliit. Kivibergi peetakse pigem viimase toetajaks.

Teisipäeva õhtul teeb Keskerakonna esimees Jüri Ratas Viljandis teatavaks, kes on valitsusliidu juhtpartei linnapeakandidaat. ERR-ile teadaolevalt käiakse välja riigikogu liikme Helmut Hallemaa nimi.