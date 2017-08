ERR Moskvas: ajakirjanik Feruzi veel Usbekistani ei saadeta

Venemaa opositsioonilise väljaande "Novaja gazeta" ajakirjanikku Ali Feruzi ei saadeta välja Usbekistani enne, kui tema kaebuse vaatab läbi Euroopa inimõiguste kohus - nii otsustas täna Moskva linnakohus. Ajakirjaniku kolleegid ja sõbrad on veendunud, et Usbekistani võimud kavatsevad Ali Feruzi piinata.

1. augustil otsustas Moskva Basmannõi kohus saata "Novaja Gazeta" ajakirjanik Ali Feruz tagasi tema kodumaale Usbekistani Venemaa migratsiooniseaduste rikkumiste eest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viis aastat tagasi varastati Ali Feruzilt Venemaal pass, uue passi saamiseks pidi ta Usbekistani sõitma, kus teda piinasid Usbekistani eriteenistused. Ali püüdis mitu korda Venemaal põgenikustaatust saada, aga sai vaid riigis viibimise keelu. Deporteerimiskeskuses püüdis Ali Feruz ennast tappa, et Usbekistani mitte sõita. Täna parandas Moskva linnakohus Basmannõi kohtuotsuse.

"Kohus ütles, et väljasaatmine on võimatu kuni Feruzi kaebuse läbivaatamiseni Euroopa inimõiguste kohtus. /.../ See võib võtta aasta-poolteist," ütles Feruzi advokaat Daniil Haimovitš.

Kogu selle aja ootab Ali Feruz oma saatust deporteerimiskeskuses ehk vanglas.

"Me kaebame selle otsuse edasi, Feruzi selles keskuses hoidmise osas. Me arvame, et see ei ole mõistlik eriti nii pika ja teadmata aja jooksul. See pole lihtsalt seaduslik," lisas kaitsja.

4000 kilomeetri kauguselt, Altai kraist tuli Moskvasse oma poega toetama Ali Feruzi ema.

"Ma igal juhul olen siin, kuni ta ära sõidab, kuni ta kuhugi saadetakse. Kuhu ta viiakse, sinna lähen ka mina," ütles Feruzi ema Zoja Nurmatova.

Nüüd proovivad Ali Feruzi kaitsemeeskond ja sõbrad aidata tal Euroopa Liidu põgenikustaatust saada.