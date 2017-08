Putin külastas Gruusia sõja aastapäeval Abhaasiat

Putin kohtus Abhaasia juhi Raul Hadžimbaga ning nende kohalviibimisel allkirjastatakse mitu kahepoolset dokumenti.

Putin ütles, et Venemaa kavatseb jätkata Abhaasia Vabariigi julgeoleku ja iseseisvuse tagamist.

"Meil on millestki rääkida, kuid peamine on see, et meil on eriline, absoluutselt eriline suhe Abhaasiaga. Me tagame usaldusväärselt Abhaasia julgeoleku ja sõltumatuse, selle iseseisvuse. Olen kindel, et nii see saab olema," ütles Putin kohtumisel Abhaasia liidri Raul Hadžimbaga.

"Tuleb leida parim viis Abhaasia majanduse arendamiseks, töökohtade ja selle maksubaasi loomiseks," lisas Putin. "Seda me täna arutamegi."

Abhaasia on Gruusia separatistlik piirkond, mis kuulutas ennast Vene-Gruusia sõja järel iseseisvaks. Enklaavis on Vene sõjaväebaasid.