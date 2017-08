"Aktuaalne kaamera" tegi ülevaate Pärnu linnapeaks pürgijatest

Praegu on Pärnus võimul Toomas Kivimägi valimisliidu, Reformierakonna ja IRL-i koalitsioon ning linnapea Romek Kosenkranius läheb valmistele uue valmisiliidu Pärnu Ühendab nimekirjaga. Eelmine linnapea Toomas Kivimägi on aga Reformierakonna kandidaat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me jätkame, toimub samasugune areng, mis on siiamaani toimunud. Hetkel projekteerime juba Pärnu uut ujulat ja hakkame uuel aastal seda ka ehitama. /.../ Rääma sõudestaadion on see, mida tahaks ära teha, me oleme olümpiavõitjatele selle võlgu," ütles Kosenkranius.

Kosenkraniuse hinnangul on praeguse koalitsiooniga hea koostöö ja see võiks jätkuda. Riigikogu liige Toomas Kivimägi räägib samuti ujula ehitamisest, aga uusi ideid on ka.

"Siinsamas selja taga juba aastakümneid on oodatud Vallikääru lava, et ka kultuuri- ja kunstiinimesed tunneksid end mugavalt ja koduselt. Tegelikult, üllatus-üllatus, võiks siia ehitada ühe parkimismaja, ideaalis võiks see olla tänase Endla taga. Galeriid mööda võiks saada iga ilmaga kuiva jalaga teatrisse," lausus Kivimägi.

Kivimägi ei välista praegu koostööd kellegagi. Riigikogu liige Andres Metsoja peab uue linnajuhi oluliseks tööks suure omavalitsuse käivitamist.

"Tuleb kindlasti juhtimisstruktuuri muuta ja vaadata üle, kuidas see omavalitsus saaks kodaniku ja elaniku jaoks paremini toimida. Üks põhiteema, millega oleme tegelenud, on kiired ühendused. Siin tegelikult on arengud ilmsed. Tuleb ka koha peal kõvasti pingutada," ütles Metsoja.

SDE Pärnu linnapea kandidaat, Pärnu maavanem Kalev Kaljuste märkis, et ehitatakse küll uusi lasteaedu, aga vanad on rekonstrueerimata. "25 aastat iseseisev omavalitsus võiks olla nii suutlik, et ta on enne vanad [lasteaiad] korda teinud ja siis ehitab uusi," sõnas Kaljuste.

Kaljuste lasteaedades ka tasuta toitu. Majandus- ja taristuminister, keskerakondlane Kadri Simson lubab ministrikohast loobuda, kui Keskerakonnal valimistel hästi läheb. Koostööd teeks ta kõigiga.

"Suur-Pärnu on uus omavalitsus. Me peame silmas pidama, et linnale tulevad juurde ka kolm valda. Selle jaoks, et oleks ühtne tunne, ma pean kõige tähtsamaks tasuta ühistansporti," rääkis Simson.

EKRE Pärnu linnapeakandidaadi Mart Helme hinnangul tuleks teha tööd Pärnu linnaarendusega. "Pärnu linnaarendus on see, mis väga selgelt vajab hoopis teistsugust pilku. Võtame kas või jõeäärse, mis on tegelikult välja arendamata. Seal on võimalik välja arendada elamuehitust, turismiinfrastruktuuri. Need on niisugused asjd, mis kindlasti tuleb võtta tegemiseks," loetles Helme.

Helme ütleb, et nende ideoloogilised vastased on sotsid, aga tibusid loetakse sügisel.