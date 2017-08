Naiste osakaal IT-sektoris on tõusmas

Google vallandas töötaja, kelle vastuoluline memo meeste ja naiste eripäradest on IT-ringkondades põhjustanud elava arutelu. Harvardi doktorikraadiga insener James Damore väidab, et naiste bioloogilised eripärad ei võimalda neil IT-sektoris kaugele jõuda. Sooline võrdõiguslikkus on Silicon Valley´s hetkel terav teema. Mitut tehnoloogia-ettevõtet on tabanud süüdistused, et nad ei palka piisavalt naisi. Google´is on naistöötajate osakaal veidi üle 30 protsendi. USA võimud uurivad ka, kas Google maksab naistöötajatele sama töö eest vähem kui meestele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti IT-valdkonna töötajatest on peaaegu neljandik naised. Baltimaade suurima IT-ettevõtte Tieto Estonia spetsialistidest umbes 35% on naised. Mehed on äärmiselt tublid, aga naistel on rohkem empaatiavõimet, nad on paremad suhtlejad ja suudavad teha mitut asja samal ajal, ütleb ettevõtte juht Anneli Heinsoo. Märkides samas, et programmeerijate seas on naiste osakaal Eestis vaid kaks kuni neli protsenti.

"Naised tahavad olla rohkem perfektsionistid. Feilida igal juhul ei taha. Meestel kuidagi tuleb see paremini välja. Võib-olla siin on naistel natuke õppida," ütles Heinsoo ja nimetas skandaalset memot küüniliseks.

Clanbeat'i kaasasutaja ja backend arendaja Janika Liiva sõnul on vaja tekitada teadlikkust naistest kui programmeerijatest. "See on küll pikk protsess, mis võibolla võtab põlvkonna aega, aga on vaja tekitada seda teadlikkust, et see on okei kui naine on programmeerija," ütles Liiv.

Programmeerija Janika Liiv on haruldane eksemplar. Startupi Clanbeat kaasasutaja meenutab oma lapsepõlve, kus tüdrukud, kes võtsid riske ja katsetasid, ei olnud sotsiaalselt aktsepteeritud. Startup- ja tehnoloogiamaailmas on läbikukkumine ja uuestiproovimine standard, ütleb Liiv, kes on muuhulgas naiste it-teadlikkuse tõstmiseks loodud MTÜ Techsisters üks kaasasutajaid.

"Iga kord kui keegi on mulle öelnud, et see on mingi asi, mida tüdrukud ei tee, siis ma olen just sellest innustust saanud, et neile koht kätte näidata. /.../ See suhtumine, mis mõjutab naiste tööd it-sektoris ja seda kui palju neid on tuleb pigem vanemate poolt, koolist ja lasteaiast, kus siiski veel leidub vanemaid, kes näevad et on tüdrukutele mõeldud tegevused ja poistele mõeldud tegevused. Tihtipeale robootikaring tundub pigem asi, kuhu julgustad poisse ja mitte tüdrukuid minema. Kui me saaksime sellest üle ja oleksime avatumad, siis oleks suurem tõenäosus saada naisi it-sektorisse," rääkis Liiv.

Pilk Tallinna tehnikaülikooli vastuvõetute andmetele näitab, et naiste osakaal IT-sektoris on lähiaastatel suurenemas.

Kui bakalaureuseõppes on näiteks arvutisüsteemide erialal veel selges ülekaalus mehed, keda võeti vastu 63, 6 naise kõrval, siis IT-süsteemide arenduses asub õppima 54 naist ja 110 meest.

Magistriõppes on E-riigi tehnoloogiaid arendamas viis naist ja kaks meest. Infosüsteemide analüüsiga tegeleb 44 naist ja 36 meest. Ning tervishoiutehnoloogia tulevik näib pea täielikult olevat naiste päralt - magistriõppes asub õppima 12 naist ja üks mees.

Algoritmiteooria ja matemaatilise loogika loengutes paistavad sageli silma just naised, nendib õppejõud ja IT Kolledži direktor Peeter Lorents.

"Naised on väga priimad insenerid. Kui vaatan silmahakanud heade tulemustega õppureid oma valdkonnas ja minu ained on selles koolis ühed keerukamad, siis silma on hakanud just mingil põhjusel naisterahvad," rääkis Lorents.