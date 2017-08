Rändav merekool tutvustab sisemaal elavatele noortele veesporti

Eestis rändab ringi pop-up merekool "Meresõber", et aidata suurtel ja väikestel sobitada sinasõprust erinevate veespordi aladega. Et aga kõik ei ela mere ääres, siis külastab merekool ka sisemaa asukaid, kellele õpetatakse veeohutust ning põnevaid veespordialasid sisevetel.

Teisipäeval oli merekool Võrus Tamula järve ääres. Suve algusest mööda Eestit ringi rändava merekooli peamine missioon on veeohutuse alaste teadmiste jagamine ning erinevate veespordi võimaluste tutvustamine.

Merekoolis jagatakse algteadmisi purjetamise, kajaki ja aerusurflauaga sõitmise ning lohesurfi kohta. Täiskasvanud saavad uusi asju proovida peale tööpäeva, lastele on aga mõeldud nädalased laagrid.

"Et oleks võimalus ka väiksemates kohtades, kus veel veesport nii aktiinve ei ole või on see vähem võimalik, et kõiks saaks ikkagi proovida ja aru saada, kas see ala talle ikkagi meeldib või ei mitte, et ei pea kohe kuhugi treeninggruppi minema," ütles pop-up merekooli "Meresõber" vaneminstruktor Elise Umb.

Merekool "Meresõber", mis on mõeldud kingitusena Eesti Vabariigi 100-le, liigub Võrust edasi Viljandisse. Kokku on tänavu meresõbra merekoolist osasaanud juba üle pooletuhande inimese.