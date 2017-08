Jõhvi kohtumaja õhk on inimestele ohtlik

Ligi viis kuud väldanud uuringute käigus tegid eksperdid kindlaks, et Viru maakohtu Jõhvi kohtumaja õhk on saastatud kemikaalide ja hallitusseene eostega.

Tänavu 7. märtsil avastasid kohtumaja töötajad tööle jõudes, et majas levib ebameeldiv gaasilõhn, töötajad evakueeriti ning päästjad alustasid maja kontrollimist, kirjutas Põhjarannik.

Päästeamet toona lõhnaallikat ei leidnud, siseõhu analüüsi esialgsed tulemused näitasid, et majas on siseõhu kvaliteediga probleeme ning osa ruume on kasutamiskõlbmatud.

Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi professor Urve Kallavus tõdes, et uuringu käigus avastati hoones seenkahjustusi ning tegemist on peamiselt ühte liiki hallitusseenega, mis kannab ladinakeelset nime Penicillium.

See seen võib inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone ja astmat, seda esineb majatolmus ning see on tüüpiline veekahjustusega hoonetele, samuti tuvastasid eksperdid maja ümbrusest võetud pinnaseproovidest keemilisi ühendeid ning tulid järeldusele, et need ühendid pole loodusele omased ja viitavad seega saastatud pinnase kasutamisele ehitustöödel.