RKAS-i juriidilist vormi analüüsib PricewaterhouseCoopers Advisors

Analüüs peab selgitama välja RKAS-ile sobivaima juriidilise vormi ja selle muutmiseks vajalikud ümberkorraldused, teatas ministeerium.

"Riigile vajaliku kinnisvara rajamine ja haldamine on oluline teema, kuid rahaliselt kaasneb sellega väga suur kulu. Seetõttu on vajalik ja otstarbekas, et kinnisvarahaldamine on keskselt koordineeritud," ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

"Kuigi avalikkuses on tõstatatud mitmeid probleeme RKAS-i tegevuse osas, siis ministeeriumil on juba eelnevalt olnud soov analüüsida, kas ja milliseid muudatusi võiks riigiettevõttes teha, et muuta asutuse tegevus efektiivsemaks ja kasutajasõbralikumaks," lisas Aab.

RKAS-i tegevusvormi analüüsi eesmärk on välja selgitada, milline on riigile kinnisvarateenuseid osutava üksuse sobivaim juriidiline vorm. Sealhulgas selgitatakse välja, kas RKASile omaniku poolt seatud ootused on äriühingu vormis täidetavad ning kas sel esineb oma ülesannete täitmiseks õiguslikke takistusi või huvide konflikte. Analüüs peab sisaldama ka ettepanekuid võimalikeks ümberkorraldusteks, mis kaasneks juriidilise vormi muutmisega ning millises ajaraamis oleks seda kõige otstarbekam läbi viia.

Rahandusministeeriumi läbiviidud riigihanke võitis AS PricewaterhouseCoopers Advisors, mis kogus pakkumuste hindamisel kõige rohkem väärtuspunkte ja kelle pakkumuse maksumus oli kokku 23 760 eurot. Riigihankel osales kokku neli pakkujat.

RKAS-i tegevusvormi sobivuse ning võimaliku restruktureerimise otstarbekuse analüüs valmib 2017. aasta lõpuks.