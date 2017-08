Kutser: tegin taskurätikud oma näo ja numbriga

Kutseri sõnul tema isiklikult valimiste korraldusliku poolega ei tegelenud, kuid tõi näiteks, et ta ise lasi kampaaniaks teha taskurätikud.

"Ma tegin valimisteks taskurätikud, kus oli minu nägu peal ja number ja ma käisin ukselt uksele," ütles Kutser oma isikliku kampaania kohta.

Kutserit süüdistatakse selles, et ta oli valimisplakatil, mille eest tasuti linnaosa vahenditest.

"Poliitikutele on kogu tegevus valimistele suunatud, kas on valimised või ei ole," märkis Kutser.

Kutseri sõnul tehti 2013. aasta kohalikeks valimisteks tema näopildiga plakat linnaosavanema Karin Tammemäe teadmisel. "Tammemägi vastutas rahaliste vahendite eest ainuisikuliselt," kinnitas Kutser.

"Mida tuntum sa oled, seda parem on valimistulemus. Kui oled tuntud, siis sinu tõenäosus saada hääli, on parem," arvas Kutser ja lisas, et poliitik on 24/7 poliitik.

Kutseri sõnul korraldas ta Sõle 40 spordikompleksi rajamist lubava reklaami fotosessiooni ise ning sai ka tema reklaamile tuleva lubaduse kohta nõusoleku Tammemäelt.

Kutseri sõnul ei tea tema, kas toonane linnapea Edgar Savisaar oli teadlik, kuidas reklaamplakati eest tasumine käis. "Mina ei tea, mida tema teab," nentis

Kutseri sõnul ta sellise sisuga plakatit enam ei telliks. Samuti on ta enda sõnul kogu plakatikulu linnaosale tagasi maksnud. "Kogu kulu," kinintas ta.

Riigiprokuratuurile erakondade rahastamise järelevalve komisjonilt ja riigikontrollilt laekunud informatsiooni kohaselt oli 2013. aastal Tallinna linnavalitsuse eelarvest tasutud reklaamide eest, mis ei ole olnud suunatud kohaliku omavalitsuse eesmärkide täitmiseks, vaid millega rahastati Keskerakonna reklaamikampaaniat.

Süüdistuse järgi osales Kutser reklaamis, millel ta Põhja-Tallinna asevanemana esitab lubaduse kahe aasta pärast Põhja-Tallinnas valmiva spordikompleksi kohta.