Ökonomist: Läti aktsiisitõusud piirikaubandusse muutust ei too

Kuigi Läti tõstab lähiaastatel aktsiise, siis vahed Eestiga jäävad suureks või koguni suurenevad, mistõttu piirikaubanduse alkoholi- ja kütusemüügis see endaga muutust kaasa ei too, leiab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Mertsina rääkis ERR-ile, et Eestis plaanitakse nii kütuse kui ka alkohoolsete jookide aktsiise tõsta oluliselt järsemalt kui Lätis. Samuti mängib rolli see, et juba praegu on Eestis aktsiiside tase lõunanaabritest kõrgemal.

"Kui vaadata nelja aastat ette kuni 2021. aastani, siis on näha, et Eesti läheb aktsiisidega Lätist eest ära tasapisi. Eriti puudutab see alkoholi. Diislikütuse puhul vahed veidi vähenevad, kuid bensiini puhul jäävad vahed suureks," ütles Mertsina.

Lätis alkoholiaktsiisimaksude tõusul ei ole ökonomisti hinnangul praktiliselt mingit mõju sealsele tarbimisele. Seda enam, et üldine hinnatõus sööb suure osa mõjust ära.

"Lätlased ise ütlevad, et seda [aktsiisitõuse] oli vaja, aga nad jälgivad, et nende tootjad püsiks konkurentsis Eestiga võrreldes," lisas ta.

Kuna aktsiiside vahed jäävad Eestiga suureks ei prognoosi Mertsina mingit erilist muutust piirikaubanduses: suured veokid jäävad tankima Lätis või Leedus ning alkohol jääb piiripoodides jätkuvalt tuduvalt odavamaks Eesti hinnatasemest.