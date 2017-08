Hololei: Euroopa Liit tuli välja infarktieelsest seisundist

Euroopa Komisjoni kõrge ametnik Henrik Hololei ütles ERR-i saates "Otse uudistemajast", et Euroopa Liit on välja tulnud infarktieelsest seisundist. Sellest räägib tema sõnul kosuv majandus ja eurooplaste usk liidu tulevikku.

"Kui nüüd üritada natuke mõttega mängida, siis infarktieelne seisund on olnud ja on õigel ajal saadud jälile ja on võetud õiged meetmed tarvidusele," vastas Hololei saatejuht Ainar Ruussaare küsimusele, millise diagnoosi ta Euroopa Liidu tervisele paneks.

"Need meetmed, mis on tarvidusele võetud, et [Euroopa Liidu] tervis paremaks läheks on olnud väga edukad," lisas ta.

Hololei sõnul areneb Euroopa majandus täna väga positiivselt. Ta ütles, et Euroopa on viimase kuue kuuga rohkem arenenud kui viimaste aastatega.

"Täna me vaatame, et majanduskasv on hakanud vaikselt tulema, kevadine majandusprognoos oli igal juhul positiivne, ka majandusaktiivsus on jätkuvalt väga suur, Euroopa eksport on samuti kasvanud, Euroopa on jätkuvalt konkurentsivõimeline ka mujal maailmas. Ja migratsioonikriis ei ole täna enam esilehekülgedel, me ei räägi ka finantskriisidest," rääkis Hololei.

Hololei viitas viimase Eurobaromeetri uuringule, mille järgi on 56 protsenti Euroopa elanikest optimistlikud Euroopa Liidu tuleviku suhtes.

Eesti eesistumise kohta ütles ta, et eesistujamaa peab olema see, kes üritab leida tasakaalu ja kompromisse. See ongi eesistumise ülesanne.

Üldiselt on Hololei sõnul Eesti eesistumisega väga hästi hakkama saanud ja Eestilt oodatakse ka palju.

"Me oleme täna olnud eesistuja veidi rohkem kui kuu aega ja kõik ütlesid, et juba enne kui Eesti alustas, et Eesti teeb igal juhul väga hea eesistumise," lausus ta.

"Üleüldse on teada, et väikeste riikide eesistumised on edukad, suurte omad ei ole, sest neil on nii palju oma huve. Meie tahame siin olla see hea vahendaja. Ma arvan, et me oleme selleks valmis, meie ametkond on väga tubli," sõnas ta.

Hololei kiitis ka Eesti ministrite head esinemist ja tööd, eelkõige Kadri Simsonit, Mailis Repsi ja Jüri Ratast.

Negatiivsena tõi ta esile Toomas Tõniste määramist rahandusministriks vahetult enne eesistumise algust.

"Paraku on meil ka omad nõrgad kohad ja mida mina kuidagi heaks kiita ei saa on see, kui kitsad erakondlikud huvid seatakse kõrgemale riiklikest huvidest. Antud juhul see eesistumine on väga tähtis Eestile kui riigile ja siin on riikliku huvi seisukoht kõige olulisem. Ei ole võimalik, et sa enne seda, kui eesistumine hakkab, vahetad välja ühe kõige olulisema eesistumise jaoks oleva ministri ja asendad inimesega, kelle pädevust ei ole veel reaalselt testitud," oli Hololei kriitiline.