Hololei: ameeriklaste sanktsioonide suhtes Venemaa vastu saab otsuse langetada alles siis kui neid sanktsioone hakatakse teg

Uudistemajas oli täna külaline - Euroopa Komisjoni kõrge ametnik Henrik Hololei. Mall Mälberg küsis temalt lähemalt ameeriklaste sanktsioonide kohta Venemaa vastu ja Euroopa Liidu kahtlustest nende suhtes. Ameeriklased ütlevad, et need on olnud vajalikud ning parema tulemuse saavutamiseks tuleb sanktsioonide fookusesse tõsta Venemaa energiasektor. Selle pärast on EL ja USA vahel üksjagu erimeelsusi, ütleb algse sanktsioonidepaketi üks väljatöötajaid ja töörühma vedaja Henrik Hololei.