Kohus keelas Savisaare protsessil ajakirjanikel blogide pidamise

Kohus leidis, et istungitesaalis toimuv ei peaks vahetult online-ajakirjandusse jõudma, mistõttu tuli ajakirjanikel kolmapäeva pärastlõunal sülearvutid sulgeda.

Edaspidi tuleb ajakirjanikel protsessil toimuva kohta märkmeid teha vanamoodsalt ehk pastaka ja märkmikuga.

Blogide pidamise protsessil tõstatas vandeadvokaat Aivar Pilv, kelle hinnangul on tegemist sisuliselt istungiprotokolli meedias avaldamisega.

"Praegu toimub kogu eelneva menetluse avaldamine läbi ajakirjanduse ja see pole kohtumenetluse põhimõtetega kooskõlas," leidis Pilv.

Pilv lisas, et ta ei soovi kohtuprotsessi kinniseks kuulutamist, kuid leidis, et kohtusaalis toimuva kohene avaldamine pole õigusemõistmise huvides.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus seevastu leidis, et selle protsessi vastu on suur avalik huvi ja see on ka mõistetav.

Samuti pole tema hinnangul blogipidamisega ajakirjanike poolt kriminaalmenetluse põhimõtteid rikutud.

Evestuse sõnul vaibub avalikkuse huvi ka selle kohtuprotsessi vastu peatselt.