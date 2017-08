Nääs: Reiljani ütlused tõestavad, et altkäemaksu ei pakutud ega antud

Vandeadvokaat Nääsi sõnul kinnitas Villu Reiljan kolmapäeval kohtuistungil kategoorilises vormis, et ta ei pakkunud ettevõtja Vello Kunmani nimel Edgar Savisaarele altkäemaksu ja Edgar Savisaar ei saanud seetõttu ka altkäemaksu pakkumisega nõustuda.

Nääsi kinnitusel on Villu Reiljan sama kinnitanud uurijatele ka kohtueelses menetluses.

"Villu Reiljani ütlused kinnitavad Edgar Savisaare kaitsepositsiooni selles episoodis ehk siis asjaolu, et ta ei ole nõustunud võtma Vello Kunmanilt altkäemaksu," leidis Nääs.

Kunmani kaitsja Kristi Rande märkis, et Villu Reiljani ütlustest ilmnes selgelt, et Vello Kunman ei ole altkäemaksu vahendamist palunud.

"Oli üksnes mure Sihi 108 ehitustegevusega, kuid sellega seonduvalt ei ole mingit hüve Savisaarele ega erakonnale pakutud," ütles Rande.

Kunmani kaitsja Paul Keres lisas, et Reiljani ristküsitlusel ilmnes, et mitte üksnes ei ole Villu Reiljan endale teadaolevalt altkäemaksu Vello Kunmanilt Edgar Savisaarele vahendanud, vaid ka Sihi tänava maja ehitamise lubamine Savisaare poolt ei oleks üldse olnud mõistlikult võimalik ning seda ta Savisaarelt ka ei palunud.

"Seega oleks altkäemaksu pakkumisel puudunud igasugune mõte," tõdes Keres.

Reiljan rääkis kohtule, et Savisaar ei teinud tema teada mitte midagi, et Kunmani ehitusprobleemi lahendada ning keegi parteist 20 000 euro suuruse annetuse saamiseks tema poole ei pöördunud, ei tema ega Kunmani poole.

Samuti ei võtnud Savisaar temaga pärast 2014. aasta detsembrikuist kohtumist annetuse teemal ühendust.

"Ta ei ole minuga isiklikult ühendust võtnud, ükski tema funktsionäär pole ühendust võtnud ja kohtumisel ta ei väljendanud mitte midagi rohkem," rääkis Reiljan.

Samas selgitas Reiljan, et Savisaarega kohtudes rääkis ta Kunmanil ehitusega tekkinud probleemist ja andis teada, et Kunman on nõus parteid rahaliselt toetama.

"Edgar Savisaar ütles, et raha on ikka parteil vaja. See on täitsa loogiline," kinnitas Reiljan, kuid kinnitas, et tema teada raha siiski ei antud.

Reiljani sõnul oli tal Kunmaniga 2014. aastal parteile annetuse tegemise teemal juttu juba juunis-juulis ja teist korda augustis ehk enne nn ehitusprobleemi tekkimist sama aasta detsembris.

Süüdistus

Juhtiva riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse sõnul on Edgar Savisaare, Villu Reiljani ja Vello Kunmani altkäemaksu süüdistuse juures tuvastatud, et Vello Kunmani tütrele kuuluval kinnistul Sihi tänaval toimuv ehitustegevus ei vastanud varasemalt Tallinna linnaplaneerimise ameti poolt kinnitatud ehitusprojektile.

Süüdistuse järgi leppisid Reiljan ja Kunman 2014. aasta detsembris omavahel kokku, et Reiljan võtab ühendust Tallinna linnapea Savisaarega ning vahendab Kunmani soovi, et Savisaar Tallinna linnapeana kasutaks oma ametiseisundit ning korraldaks ehitusloa tingimuste rikkumisest hoolimata Sihi tänaval paikneva eramu ehitustööde jätkamise võimaldamise Tallinna linnaplaneerimise ameti ametnike poolt.

Süüdistus märkis, et Kunman lubas vastutasuna Keskerakonnale valimisteks vara ehk 20 000 eurot.

2014. aasata 15. detsembril toimus Tallinna linnavalitsuses Savisaare töökabinetis Savisaare ja Reiljani vaheline kohtumine, mille käigus vahendas Reiljan oma tööandja Vello Kunmani eelkirjeldatud soovi seoses kinnistuga ning Kunmani lubadust toetada vastutasuna Savisaare poolt tema ametiseisundi kasutamise eest Keskerakonda 20 000 euroga ning Savisaar nõustus vara vastuvõtmisega, märkis süüdistus.