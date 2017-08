Äripäeva raadiot hakkab juhtima Priit Jõgi

"[Äripäeva raadio] projekti juhib Priit Jõgi, kes on endine Trio raadio juht," ütles AS-i Äripäev juht Igor Rõtov BNS-ile. "Tema on raadio projekti käivitaja, praegu oleme temaga kokku leppinud, et aasta lõpuni ta seda käivitab ning kogu raadio vastutus on tema peal."

"Ma arvan, et ta on üks tugevamaid raadio spetsialiste oma kogemustega ja leidsime temaga ühise keele ning liigume selle najal edasi," lisas Rõtov.

Praeguste plaanide kohaselt käivitub Äripäeva raadio 4. septembril.

Rõtovi sõnul programm kindlalt paigas ei ole, kuid Äripäeval on kindel plaan tulla välja hommikuprogrammiga ning programmis saab olema palju jutusaateid.

Samuti tegeleb Äripäev praegu muusikavalikuga. "Need plaanid on meil kõik lõpusirgel," märkis Rõtov.

"Mis võib olla meie eripära on see, et me integreerime täielikut raadio oma olemasoleva toimetusega ja tegelikult suuname ta samale sihtgrupile," ütles Rõtov. Samuti on Äripäeval suur kogemus podcastide tootmisega. "Kui tavalised raadiojaamad tänapäeval lähevad hakkavad FM kanalitest tegema podcaste, siis meil on teistpidi – saame oma podcastidele FM võimenduse," ütles ta.

Priit Jõgi oli aastatel 2001-2013 ja 2016-2017 praeguseks Eesti Meedia kontserni osaks saanud AS-i Trio LSL tegevjuht. Trio LSL-ile kuulusid raadiojaamad Kuku, Elmar, Uuno, Myhits, Spinfm, 100FM ja DFM.

Tehnilise järelevalve ametilt (TJA) andis märtsis Äripäevale regionaalse raadioteenuse eetriloa Harjumaal sagedusel 92,4 megahertsi. Algselt pidi raadioprogrammi edastamine algama 8. juunist, kuid seda on korduvalt edasi lükatud.