Tallinna linnapeakandidaadid | Keskturu uuenemine võtab veel aastaid

Viiest ERR.ee küsitletud linnapeakandidaadist kolm tunnistasid, et pole aastaid Tallinna Keskturul käinud. Samas leidsid kõik, et näiliselt pealinna esituru tiitlit kandev kauplemiskoht peab uuenema, sest nõudlus värske kodumaise kauba järele on olemas.

EKRE kandidaat Martin Helme tõdes, et on küll käinud nii Nõmme, Mustamäe kui ka uuel Balti Jaama turul, kuid Keskturule pole ta jõudnud viimased viis kuus aastat. Helme nentis, et kui Keskturg näeb välja samasugune nagu ta seda viimati nägi, siis tuleks kindlasti kaaluda turu tegevusloa ülevaatamist.

SDE kandidaat Rainer Vakra sõnul on Keskturg viimane hämara mainega kauplemiskoht, kuhu minnes peab klient väga täpselt teadma nii müüjat kui ka kaupa. Seetõttu pole Vakra hinnangul tegemist 2017. aasta turuga ning see tuleks praegusel kujul likvideerida.

Reformierakonna kandidaat Kristen Michal tunnistas, et pole ammu Keskturul käinud ja ei osanud öelda täpsemalt, mida turuga peaks ettevõtma. Ta lisas, et Tallinnas on ka teisi turge, kuid kõik kauplemiskohad peaksid olema korras, sest nõudlust värske kodumaise kauba järgi on olemas.

Raivo Aeg IRList märkis, et Keskturg on segu klassikalisest turust ja kaubanduskeskusest. Tema arvates võiks turg kindlasti olla soliidsema välimusega, sest praegusel kujul ei ole seal mugav olla kauplejatel ega ostjatel.

Tallinna linnpea kohusetäitja Taavi Aas tunnistas, et pole Keskturul enam aastaid käinud, sest lihtsalt ei satu sinna piirkonda. Tegevlinnapea kinnitas, et Keskturu kohta on alustatud uut detailplaneeringut, kuid Aas märkis, et tegemist saab olema keeruliste kõnelustega, sest küsimusest huvitatud pole leidnud ühist keelt. Aas lisas, et konsensuse leidmine võib võtta aastaid.