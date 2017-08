Trump: USA tuumaarsenal on võimsam kui kunagi varem

"Minu esimene korraldus presidendina oli uuendada ja moderniseerida meie tuumaarsenal. Praegu on see palju tugevam ja võimsam kui kunagi varem," säutsus Trump Twitteris.

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2017

...Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2017

Presidendi hinnang Ühendriikide tuumaarsenalile järgneb Põhja-Korea ja USA vastastikustele ähvardustele seoses Pyongyangi tuuma- ja raketiprogrammidega.

Trump ähvardas teisipäeval, et Põhja-Korea "saab näha sellist tuld ja raevu ning sõjalist jõudu, mida maailm pole varem näinud", kui ta Ühendriikide sõjaga ähvardamisest ei loobu.

Pyongyang vastas tunde hiljem avaldusega, et kaalub ballistiliste rakettide tulistamist USA territooriumi Guami lähedale.

USA välisminister Rex Tillerson ütles kolmapäeval, et Põhja-Korea ei kujuta endast Ühendriikidele vahetut ohtu ning Washington ei ole liikunud lähemale sõjalisele aktsioonile Pyongyangi vastu. Trump püüdis tema sõnul saata Põhja-Korea riigijuhile Kim Jong-unile valearvestuste vältimiseks jõulise sõnumi, millest ta aru saaks.