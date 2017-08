Üheksa aastat pärast sõda on Gruusia tee läände endiselt hägune

Moskva toetatud separatistide tegevus Lõuna-Osseetia piiril toidab hirmutunnet ja Tbilisi püüab okupeeritud aladel elavate inimeste lõimimiseks kasutada rahvadiplomaatiat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Moskva on oma mõjuvõimu riigis, mille läänelikke püüdlusi püüti pidurdada, aga maha mänginud, leiavad analüütikud.

Venemaa riigipea tähistas üheksa aasta möödumist augustisõjast visiidiga Abhaasiasse, kus ta tõotas tagada piirkonna kaitse ja iseseisvuse.

Putini külaskäigule eelnes Lõuna-Osseetia okupeeritud alade piiri järjekordne nihutamine paarisaja meetri võrra Gruusia kontrollitud territooriumile. Moskva toetatud separatistide korduv tegutsemismuster toidab haavatavuse tunnet Gruusia ühiskonnas, ütlevad vaatlejad, aga valitsus ei ole suutnud selle vastu rohtu leida.

"Kui oli juttu Lõuna-Osseetias toimunud piiriliigutamisest, siis näiteks EL ei ole kuidagi reageerinud või sõna võtnud. Avalik arvamus näitab, et grusiinid väga toetavad jätkuvalt Gruusia NATO ja EL-iga integreerumist olles samal ajal väga hästi teadlikud, et EL või NATO liikmesus ei ole vähemalt lähiaja küsimus," rääkis Tartu Ülikooli politoloogia doktorant Maili Vilson.

Kuigi on olnud palju spekulatsioone, et võimuvahetusega võib Gruusia Lääne trajektoorilt ära pöörata, on Tbilisi olnud väga hea ja usaldusväärne partner, ütles EL-i hästi tundev tippametnik Henrik Hololei. Gruusia peab jätkuvalt näitama, et on küps ühel päeval Euroopa Liidu ja NATO-ga liituma. Paraku lähitulevikus see päev ei saabu.

"Kiired hüpped täna ei ole sellisena võimalikud. See võtab oma aja. Täna peame kõik panema suuremasse konteksti. EL-i laienemine ei ole toimunud viimastel aastatel, pole selge, millal võiks tulevikus aset leida. Eri riikidel on palju sisemisi probleeme. Ja täpselt sama moodi on ju ka NATO-ga," selgitas Euroopa Komisjoni transpordipeadirektoraadi peadirektor Hololei.

Olukorras, kus okupeeritud alade tagasivõtmiseks lootus ei terenda, püüab Tbilisi võita Abhaasia ja Lõuna-Osseetia inimeste südameid, sõnas Tartu Ülikooli külalisprofessor Andrei Makaritšev.

"Üldine suhtumine on see, et püütakse inimesi integreerida, püütakse nendega kontakti taastada, püüda neid kaasata Gruusia pealiini sotsiaalsesse, kultuurilisse, poliitilisse ellu, seadmata rõhuasetust territoriaalsele taasliitmisele. Püütakse tekitada inimestevahelisi kontakte," selgitas Makaritšev.

Makaritšev usub, et Moskva sai Gruusia sõjas olulise õppetunni. "Kohe, kui Venemaa tunnustas kaht lahku löönud territooriumi, kaotas ta täielikult mõjuvõimu Tbilisi üle. Neid suhteid ei eksisteeri," nentis ta.