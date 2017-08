Sibulakasvatajad loodavad, et sibulad saavad Lüübnitsa laadaks valmis

Augusti lõpus toimuv Lüübnitsa sibulalaat on ukse ees. Kohalikud sibulakasvatajad on aga mures, kas sibulad saavad laada ajaks üldse müügiküpseks. Külm kevad ning praegused vihmased ilmad on nihutanud saagikoristuse aega paari nädala võrra tavapärasest hilisemaks.

Vene keele õpetajana töötav Nadežda Latkina elab Lüübnitsas ning nagu teisedki sealsed põlisasukad, kasvatab ka tema sibulaid. Nagu ta ise ütles, teeb ta seda hobi korras, iseenda rõõmuks, 700 kilo aastas. Tänavune sibula-aasta on tema hinnangul selline nagu eelnevadki, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ei saa öelda, et ta on viletsam, et mõni sibul on suurem, mõni väiksem, on vaja seemneks ka jätta, nii et ma ei kurda, et ta on halvem kui mõni teine aasta," selgitas ta.

Need, kes kasvatavad sibulaid küla sees väikestel aiamaadel on tõesti tänavuse aastaga üsna rahulolevad, aga need, kes on sibulad maha pannud suurtele põldudele, räägivad hoopis teist juttu.

"Põllu peal on natuke teistmoodi, selle pärast, et see aasta on olnud külmad ilmad. Maja kõrval on ikka soojem. Ja sellepärast saavad sibulad põllu peal valmis nädal kuni poolteist hiljem. Varsti tuleb aga sibulalaat, mis me siis teeme?" kurtis sibulakasvataja Aleksandra Jumaševa.

Et tänavu on olnud sibula jaoks liiga külm ning liiga märg, ütleb ka Valeri. Temal on muist osa saaki koristatud, muist osa aga koristamise ootel. Üldiselt on aga sibulad tänavu ilusad, mures ollakse Lüübnitsas hoopis muu pärast.

"Laadaks on ka vaja kaupa, kõik süda valutab sellepärast, et laadaks saaks kaupa," tunnistas Latkina.

"Kui sibul ei ole valmis, siis meie ei müü, siis lähme järgmine päev kuhugi Põlvasse turu peale või Võrule," lisas Jumaševa.

Viimast aga keegi päriselt ei soovi ning kõik valmistuvad hetkel eelseisvaks sibulalaadaks.

"Võib-olla jumal mõtleb ja näeb, et me oleme nii töökad inimesed ja meile on nii väga vaja päikest, loodame... no mis ma veel ütlen, tahame head ilma," sõnas Jumaševa lõpetuseks.