Kutser: prokuratuur tõmbas vaiba alt ära

Kutseri kaitsja Raiko Paas ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kõik prokuratuuri seatud tingimused tema kaitsealune täitis.

"Jah, võin kinnitada siin kaamerate ees, et need said kõik täidetud. Kahjuks ei tea neid motiive, miks sellest on taganetud," nentis Paas.

Kutseri sõnul olid seatud tingimuseks asjaolud, mis ta kohtus välja ütles.

"Need, mis ma ka välja ütlesin. Üks asi oli see, et osaliselt võis plakat aidata kaasa valimistele ja teine oli, et ma selle lause kooskõlastasin linnapeaga. See oli kokkulepe, korduvalt, korduvalt sai üle räägitud ja nüüd otsustas prokuratuur vaiba nagu, no see on see Evestus tegelikult, tõmmata vaiba alt ära. See näitab, et Evestus ei ole aumees," märkis Kutser.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ütles "Aktuaalsele kaamerale," et Kutseri poolt kolmapäeval kohtusaalis antud ütlused ei anna alust taotlemaks tema suhtes menetluse lõpetamist sel põhjusel, et tema süü ei ole suur ja puudub avalik menetlushuvi.

"Mul ei olnud esitada piisavalt neid põhjendusi kohtule ja seetõttu ma tegin talle (Kutserile) ettepaneku minna kokkuleppemenetlusele, kuid sellise ettepanekuga tema ja ta kaitsja ei nõustunud. Ütlused peavad katma neid punkte, mis süüdistuses välja on toodud, keegi ei ole kellelegi esitanud ette täpseid küsimusi-vastuseid," selgitas Evestus.

Riigiprokuratuurile erakondade rahastamise järelevalve komisjonilt ja riigikontrollilt laekunud info kohaselt oli 2013. aastal Tallinna linnavalitsuse eelarvest tasutud reklaamide eest, mis ei olnud suunatud kohaliku omavalitsuse eesmärkide täitmiseks, vaid millega rahastati Keskerakonna reklaamikampaaniat.

Süüdistuse järgi osales Kutser reklaamis, millel ta Põhja-Tallinna asevanemana esitab lubaduse kahe aasta pärast Põhja-Tallinnas valmiva spordikompleksi kohta.

Samas on Kutser tema reklaamimisele kulunud raha linnale praeguseks tagasi maksnud.