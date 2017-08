Vene mees üritas kodumaale smugeldada ligi 100 kilogrammi Soome juustu

Venemaa föderaalse tolliteenistuse poolt avaldatud fotode põhjal tundub, et suurem osa juustust on Soomes toodetud Oltermanni, vahendab Yle.

Salakaubavedaja oli juustukangid peitnud väikebussi Volkswagen Cavelle konstruktsioonide sisse.

Juustu vedanud Venemaa kodanikust mees ületas riigipiiri Nuijamaa piiripunktis. Tolliametnike kinnitusel oli mees varem kinnitanud kirjalikult, et midagi deklareerimisväärset tal sõidukis kaasas pole.

Juust konfiskeeriti, sest Venemaa poolt 2014. aastal vastusanktsioonidena kehtestatud reeglite kohaselt saab Euroopa Liidust riiki tuua kõige rohkem viis kilogrammi juustu. Reeglid puudutavad ka liha- ja kalatooteid ning puu- ja köögivilju.

Juustusmugeldajaid on Venemaa tolliametnikud tabanud Soome piiril ka varem. Näiteks jaanuaris jäi üks mees vahele 37 kilogrammi juustuga.

Tolliametnike kinnitusel konfiskeeritud toit hävitatakse. Näiteks esmaspäeval hävitasid võimuesindajad Peterburis 1,5 tonni Poolast pärit põllumajandustooteid, Lõuna-Uuralis aga hävitati juuli lõpus 20 tonni piimatooteid - peamiselt võid, kuid ka juustu.

Toidu hävitamine on Venemaal pälvinud - eriti vastusanktsioonide algusperioodil - palju kriitikat. Erinevad toidu hävitamise operatsioonid on tekitanud aga palju pilkamist sõltumatus meedias ja sotsiaalmeedias - tähelepanu on pälvinud näiteks see, kuidas kasakad poodides keelatud toidukaupa otsisid, või see, kuidas Tatarstanis hävitati buldooseri abil kolm külmutatud hane.