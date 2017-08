Hollandis peeti mürgimunade tõttu kinni kaks inimest

"Friponiilijuhtumi raames on käimas mitu haarangut," ütles Belgias asuva Antwerpeni prokuratuuri pressiesindaja.

"Praegu käib Hollandis mitu haarangut, koostöös belglastega," ütles Hollandi prokuratuuri pressiesindaja Merieke van der Molen.

Hollandi uurijad pidasid neljapäeval putukamürki fiproniil sisaldavate munade juurdluse raames kinni kaks kahtlusalust, ütles prokuratuur hiljem.

"See puudutab linnufarmides seda ainet kasutanud kompanii kahte juhti," ütles prokuratuuri pressiesindaja Marieke van der Molen.

Hollandi ajakirjanduse andmetel on tegemist firmaga Chickfriend.

Prantsusmaa nõudis rohkem infot munaskandaali kohta

Prantsusmaa põllumajandusminister Stephane Travert teatas kolmapäeval, et nõuab Euroopa Liidu partneritelt rohkem informatsiooni seoses nõndanimetatud munaskandaaliga.

Putukamürki fiproniili sisaldavad munad on poodidest müügilt kõrvaldatud Belgias, Hollandis ja Saksamaal. Hoiatuse on saanud ka Suurbritannia, Prantsusmaa, Rootsi ja Šveits.

Fiproniil on putukamürk, mida kasutatakse kodulindudel levinud kanalestade (Dermanyssus gallinae) tõrjumiseks ning koduloomade, nagu koerte ja kasside täide tõrjeks. Fiproniiliga ei tohi ravida loomi, mis jõuavad inimeste toidulauale.

Belgia põllumajandusministri väitel leidis Holland kanamunadest putukamürki juba eelmise aasta novembris, üheksa kuud enne üleeuroopalise skandaali avalikukstulekut. Belgia enda võimudel kulus Euroopa Komisjoni teavitamiseks umbes kuu.

Belgia põllumajandusminister Denis Ducarme ütles kolmapäeval, et riiklikul toiduohutusametil on dokumendid, mis "fiproniili olemasolule Hollandi munades juba 2016. aasta novembri lõpus".

Minister ütles parlamendis, et "Hollandi-poolse ametliku kommunikatsiooni puudumine teeb murelikuks".

Ducarme lisas, et saatis Hollandi kolleegile järelepärimise ning rääkis asjast ka Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinikule, "kel paistis see teave juba olevat".

Ühendkuningriiki jõudis kuni 700 000 Hollandi mürgimuna

Ühendkuningriiki jõudis kuni 700 000 Hollandi putukamürgiskandaaliga seotud muna, ütlesid Briti võimud neljapäeval.

"On tõenäoline, et Ühendkuningriiki jõudnud munade arv on lähemal 700 000 munale, mitte 21 000 munale, mis meie varasemal hinnangul imporditi," teatas toiduamet.

Amet lisas, et 700 000 muna moodustab 0,007 protsenti Ühendkuningriigis aastas tarbitud munadest.

Kõnealuseid mürgimune ei müüdud ükshaaval tarbijale, vaid kasutati töödeldud toiduainetes nagu võileivamääretes ning salatites. Mitmed neist on juba söödud, ülejäänud eemaldatakse poodidest, ütles amet.

"Paljud kõnealustest munadest segati kokku teiste munadega, mis ei tulnud mürgistusega farmidest, nii et (putukamürgi) fiproniil jäägid on äärmiselt lahjendatud," lisas amet, viidates putukamürgile, mida esimesena leiti Hollandi munadest.

"Otsus võtta need tooted lettidelt ei lähtu murest toiduohutuse pärast, vaid faktist, et fiproniili pole lubatud kasutada toitu tootvates loomades."

"Asjassepuutuvad munad moodustavad väikese osa munadest, mida me sööme, mistõttu on väga ebatõenäoline, et avalikkuse tervis on ohus," ütles ameti juht Heather Hancock.

Ühendkuningriigis toodetud munadest umbes 85 protsenti toodetakse siseriiklikult.