Zahhartšenko: Väike-Vene nime ikkagi ei tule

"Iseenesest mõte sügavasse majandus- ja poliitilisse kriisi viidud riigi ümberasutamisest, sest see ei võta ette katset viia ellu otsustavat föderaliseerimisreformi ja otsi väljapääsu kollapsist, on saanud laialdase toetuse. Juba praegu võib öelda, et nime Väike-Vene ei tule, sest tekitab paljudes tõrke," seisab Zahhartšenko ametlikus avalduses, mida levitab tema pressiteenistus.

Zahhartšenko sõnutsi on isehakanud "vabariigi" juhtkond saanud palju põnevaid ettepanekuid ja kommentaare, "mis näitab, et arutelu ei alustatud asjata".

"Kiiev peab jääma mõtlema selle üle, et sellise tapva poliitika elluviimine ja kokkuleppesuutmatus toovad kaasa riigi laialivajumise," ütles ta.

Zahhartšenko kuulutas uue riigi - Väike-Vene (Malorossija) loomise välja 18. juulil.

"Arvame, et Ukraina riiki selle endisel kujul ei taastata. Meie, endise Ukraina piirkondade esindajad, Krimm maha arvatud, teatame uue riigi asutamisest, mis on Ukraina järglaseks. Oleme ühel meelel selles, et uue riigi nimeks saab Väike-Vene, sest juba Ukraina nimigi on häbistatud," ütles Zahhartšenko ajakirjanikele. Tema sõnutsi saab Väike-Vene pealinnaks Donetsk, Kiievist saab aga pealinna seisuseta kultuuriajalooline keskus.

"Väike-Vene lipuks tunnistatakse Bogdan Hmelnõtski lipp. Lähtume sellest, et Donetski rahvavabariik koos Luganski rahvavabariigiga on ainuke Ukraina ala, Krimm maha arvata, kus on säilinud seaduslik võim," ütles ta juulis, lisades, et riigis tuleb kehtestada kolmeks aastaks eriolukord.

Zahhartšenko plaani tõrjusid nii Luganski rahvavabariik kui Kreml, Euroopas pälvis see valju hukkamõistu.