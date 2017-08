Reagani park Tallinnasse: Aeg toetab, Aasale ei sobi pakutud koht

Mõned poliitikud tulid üle-eelmiste riigikogu valimiste eel välja mõttega, et Tallinnas võiks Ronald Reagani auks nimetada pargi, kuid idee käiku ei läinud. Nüüd, kuus aastat hiljem, ütles IRL-i linnapeakandidaat Raivo Aeg ERR-i küsimusele vastates, et tema toetab algatust praegugi.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liikmed Tunne Kelam, Mart Laar, Jüri Luik ja endine liige Marko Mihkelson tegid 2010. aastal toonasele välisministrile Urmas Paetile ettepaneku Ameerika Ühendriikide kunagise presidendi Ronald Reagani 100. sünniaastapäeva tähistamiseks rajada temanimeline park, tänav või väljak, eesmärgiga väljendada Eesti lugupidamist ja tänu mehe panusele taasiseseisvumisel.

Linnavalitsus mõttel sündida ei lasknud, tuues põhjuseks, et Eesti kultuuriruumis pole heaks tavaks anda asupaikadele pühendusnimesid. “Ka 2006. aasta kevadel, kui välisministeerium tegi ettepaneku anda mõnele välisministeeriumiga külgnevale tänavale või väljakule Lennart Meri nimi, jäi see tegemata,” märkis toona keskerakondlasest abilinna Taavi Aas vastuses lisaks.

Samas pakkus Aas välja, et tunnustatud inimese mälestamist saanuks korraldada ka teisiti, näiteks konverentsi, mälestustahvli või -märgi näol. Oodati ka idee autorite edasipidiseid pakkumisi, kuid aregnud Reagani pärandi talletamiseks peatusid.

IRL-i tänavuste valimiste Tallinna linnapea kandidaat Raivo Aeg mõistis ammuse põhjenduse hukka. “Selles ei ole mitte midagi ennekuulmatut: meil on täna tänavatel inimeste nimesid, kes on ajaloost ja on koolidel tugevate isiksuste nimesid, mis seal väga uut on. Pigem oli see Taavi Aasa vastus täielik häma,” ütles ta.

Ühe lahendusena pakkusid idee autorid välja, et Reagani park tuleks rajada välisministeeriumi taga asuvale haljasalale.

Nüüd, kuus aastat hiljem, põhjendas asukoha sobimatust tegevlinnapea ja Keskerakonna linnapeakandidaat Taavi Aas teisiti. Ta nõustus, et Reagan oli teenekas riigimees, kuid väljapakutud asukohale pole pargi tekitamine kõlblik, sest tegemist on Lembitu nimelise pargiga ning selle nimetust ei tohikski muuta.

“Ta on meie kangelane ja teda peamegi mäletama,” viitas Aas pargi ja Lembitu seosele.

Aeg ütles, et tahab mälestamise mõttes õigust: Jeltsini mälestis on, Reagani oma pole. "Siin mõni aeg tagasi oli diskusioon Jeltsini bareljeefi püstitamisest, ma arvan, et Reagani panus kolme Balti iseseisvuse taastamisele on ikkagi kordades suurem," rääkis Aeg.

Idee autorid Jüri Luik ja Marko Mihkelson kinnitasid ERR-ile, et nemad toetavad Reagani mälestuseks millegi rajamist ka praegu. Mihkelsoni sõnul võiks Lembitu pargi nimetada ümber Reagani omaks ja paigutada talle sinna tagasihoidlikum büstki.