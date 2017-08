Valitsus ei andnud kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise eelnõule arvamust

Päevakorrapunkt avati küll aruteluks, kuid valitsus loobus arvamuse andmisest, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Eelnõu algatas 15. mail Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) riigikogu fraktsioon eesmärgiga tunnistada kooseluseadus kehtetuks.

Seletuskirjas tuuakse välja, et kooseluseaduse korrektse vastu võtmise jaoks puudus eelmises riigikogu koosseisus vajalik häälte hulk ja ka nüüd on rakendussätete vastuvõtmine takerdunud.

Justiitsminister Urmas Reinsalu tegi valitsusele ettepaneku eelnõud toetada. Sel nädalal selgitas ta "Aktuaalsele kaamerale", et õigusriigis peab olema õigusselgus.

"Ja seda kooseluseadust ei ole sisustatud õiguslikult rakendusaktidega. 99 protsenti nendest õigussuhetest, mida see kooseluseadus, kui lepinguline seadus, endast võimaldab, on võimalik teha ka ilma selle seadusliku aluseta nii, et see samm on puhtalt õiguslik," selgitas Reinsalu.

Peaminister Jüri Ratas ütles valitsuse pressikonverentsil, et ministeeriumid olid erinevatel seisukohtadel. Kui justiitsministeerium toetas, siis sotsiaal- ja siseministeerium olid eelnõu vastu.

"Ei ole saladus, et see teema [kooseluseadus] oli koalitsiooniläbirääkimistel laual ning parteidel on erinevad seisukohad. Täna oli ainus võimalus edasi minna nii, et valitsus seisukohta ei kujunda," lausus peaminister.