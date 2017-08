Ratas arutab Läti ja Leedu peaministriga LNG terminali asja

Kohtumise fookuses on soov leida lahendus regionaalse LNG terminali rajamiseks, mis mitmekesistaks tarneallikaid ning tagaks stabiilse ja turvalise gaasivarustuse Balti riikidele, teatas peaministri büroo.

"Regionaalne LNG lahendus peab olema kulutõhus ning jätkusuutlik pikas perspektiivis. Eesti on valmis arutama erinevaid koostööformaate, kuid nende eelduseks peab olema võrdseid võimalusi pakkuv turukorraldus,“ sõnas peaminister Ratas kohtumise eel.

Peaministri visiit on osaks Balti valitsusjuhtide otsusest külastada kolme riigi erinevaid gaasiäriga seotud kohti. Juunis külastati ühiselt Paldiskit, et tutvuda sealse planeeritava Alexela vedelgaasiterminaliga, juulis kohtusid Balti peaministrid Klaipėdas.

Leedu peaminister loodab gaasikõnelused lõpetada

Leedu peaminister Saulius Skvernelis teatas, et loodab reedel Baltimaade peaministrite läbirääkimistel panna punkti, sest see on tähtis Klaipėda veeldatud maagaasi (LNG) terminali rahastamiseks Euroopa Liidu (EL) vahenditest.

Skvernelise sõnutsi on vaja panna punkt isegi juhul, kui läbirääkimised läbi kukuvad, ja liikuda edasi. "Täpselt kümme aastat, kui Baltimaad on seda arutanud. Loodan homsest üht - panna punkt. Kas ei või jah," ütles peaminister neljapäeval raadiousutluses.

Tema sõnutsi saab tarbegaasi hinda alandada, kui saavutatakse kokkulepe piirkondliku turu loomise osas.

"Kümme aastat on minu arvates aruteluks üsna pikk aeg, kuid need arutelud näivad pidurdavat tähtsaid energeetikaprojekte ja töid, ja Leedu ei saa seda endale lubada. Seepärast oligi ta sunnitud haarama vedelgaasi terminali rajamise küsimuses ohjad, nüüd on meil alternatiiv lahendada Leedu, Läti ja Eesti tarbijate küsimusi, see tähendab alandada gaasi hinda, saada sõltumatu, vaba gaasiturg," ütles Leedu peaminister.

Skvernelise sõnutsi, kui riigid suudavad kokku leppida, võiksid EL-i rahastust nõuelda Leedu ja Eesti terminal, samuti Inčukalnsi gaasihoidla Lätis.

Baltimaade peaministrid väisavad reedel Inčukalnsi gaasihoidlat ja siirduvad sealt Pärnusse.

Leedu valitsus on teinud ettepaneku leppida kokku niinimetatud piirkondlikus vedelgaasipaketis, milles antakse hinnang Leedu ja tulevasele Eesti terminalile, samuti Inčukalnsi gaasihoidlale Lätis.