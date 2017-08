Tallinna linnapeakandidaadid | uuest võimuliidust on veel vara rääkida

Tallinna linnapeaks kandideerivad erakondade esinumbrid tõdesid ERRile antud intervjuudes, et praegu on uut pealinna võimuliitu vara ennustada, sest pole kindel, kes üldse võistlema tulevad. Samas märgivad kõik kandidaadid peale Taavi Aasa, et Keskerakond on linnatüüri juures väsinud, mistõttu peaks sügisest tööle asuma uus koalitsioon.

Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michali arvates peaksid SDE ja IRL endalt küsima, kas nad peaksid tegema koostööd erakonnaga, mis esindab mitte-kodanike huve. Sestap loodab Michal, et erakonnad võtavad end kokku ja sügisel moodustatakse koalitsioon, kuhu ei ole kaasatud Keskerakonda.

Ka Martin Helme (EKRE) rõhutab, et rahvuskonservatiivide sügav veendumuse kohaselt on Keskerakonna võim ära kulunud. Seejuures ei soovi Helme välistada ühtegi koostööpartnerit, kuid Helme tunnistab, et sotsiaaldemokraadid on EKRE sisuline vastand. Samas nendib ta, et praeguse ainuvõimu pööramiseks on vajalik võimuliidu moodustamine, sest ükski partei tema hinnangul ainuenamust valimistel ei saavuta.

Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra märgib, et SDE on valmis koostööd tegema kõikide erakondadega peale EKRE. Vakra hinnangul on kõige mustem stsenaarium see, kui uue koalitsiooni moodustavad EKRE ja Keskerakond, kes on koos Tallinna Televisioonis enda vaadetele reklaami teinud.

IRLi kandidaadi Raivo Aegi sõnul on tema erakonnale kõige tähtsam see, et nende võidu korral moodustatavasse koalitsiooni tuleksid need erakonnad, kes jagavad IRL-i väärtusi ja maailmavaadet. Samas märgib Aeg, et IRL-il on koalitsiooni kogemus mitme Eesti erakonnaga, mistõttu ei näe ta mingit tõrget võimuliidu moodustamiseks sotsiaaldemokraatide või Reformierakonnaga.

Keskerakonna esinumber Tallinnas Taavi Aas kinnitas, et Keskerakond on avatud kõigile koostöövõimalustele. Aasa sõnul on oluline, et Keskerakond saaks oma praegust programmi Tallinnas edasi viia ja oma lubadusi täita. Siinjuures leiab Aas, et praegu ei ole ühtegi erakonda kellega nende eesmärkide saavutamine poleks võimalik.