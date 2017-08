ERJK algatas Tallinna "Eakate kinoklubi" uurimiseks menetluse

ERJK juhatuse esimees Ardo Ojasalu ütles ERR-i raadiouudistele, et komisjon tegi hääletuse tulemusel otsuse, et käivitatakse haldusmenetlus.

"Loomulikult me jagame seda positsiooni, et omavalitsuse ülesanne on tegeleda nii sotsiaalselt vähekindlustatute kui pensionäride kui ka kultuurilise tegevusega, aga kõiki antud teema kohta teatavaks saanud asju kogumis hinnates, me leidsime, et siin on teatud tunnused, mis viitavad sellele, et seda olukorda võidakse kasutada ka valimiste eel konkreetsete kandidaatide või erakonna või mõne valimisnimekirja propaganda tegemiseks," rääkis Ojasalu.

"Igal juhul me tahame olla veendunud selles, et on tegemist ainult neutraalse pensionäridele suunatud kultuuriüritusega, kus ükski kandideeriv poliitik, ega ükski erakond ega valimisnimekiri ei tee poliitilist propagandat linna vahendite eest," lisas ta.

Põhja-Tallinna ja Kesklinna valitsus teatasid projektist "Eakate kinoklubi", mille raames kutsutakse kõiki vanemaealisi tasuta kinno. Klubi tegutseb esialgu augustist septembrini - sel hetkel jääb valimisteni poolteist kuud.

Ettevõtmise eesmärgiks on Keskerakonda kuuluva Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul anda võimalus tulla vanematel inimestel kodust välja, panna nad suhtlema ja pakkuda neile tasuta kinoklassikat. Kaljulaiu kinnitusel pole kinoklubil poliitilist eesmärki. "Seal ei saa olema ei materjale ega muud sellist, mis kuidagiviisi viitaks valimistele," rääkis Kaljulaid kaks nädalat tagasi ERR-ile.