Tarmu Tammerk: jalgpalliraha ei võta ERRi sõltumatust

Pärast seda, kui ERR võitis UEFA jalgpalliõiguste hanke koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga, on mõned meediakanalid ning vaatajad-kuulajad küsinud, kas ERR pani oma sõltumatuse panti. Vastus on ei.

Eesti Jalgpalli Liidu toetus ERRile on kaasfinantseering konkreetsete ülekandeõiguste ostmiseks, mitte saadete või uudiste tegemiseks. Seetõttu ei saa see sihtotstarbeline toetus ohustada ERRi sõltumatust. ERR-i saated ja uudised peavad ikka olema tehtud sõltumatuse põhimõtet silmas pidades.

Spordivõistluste tulemuste edastamine, kommenteerimine ja analüüs ei saa meediaorganisatsioonis olla kuidagi seotud sellega, kes on aidanud ülekandeõiguste ostu rahastada.

Üks teoreetiline küsimus võib kerkida siis, kui jalgpalliliiduga seoses peaks tekkima mingi negatiivne teema. Kas ERR, ennekõike sporditoimetus, suudab seda teemat tasakaalustatult käsitleda? Peab suutma, nii näevad ette ajakirjanduseetika reeglid ja ERRi seadus. Sporditoimetuse kõrval on ERR-is hulk teisi toimetusi - uudistetoimetus, publitsistikatoimetus, uurivad saated. Pole võimalik, et ajakirjanduslik sõltumatus saab kallutatud ka juhul, kui näiteks sporditoimetus ei soovi olla vajalikul määral kriitiline teemade osas, mis võivad puudutada kaasrahastuse allikaid. Ka on ERRis järelvalvesüsteem: ajakirjanduseetika nõunik, nõukogu; lisaks muidugi avalikkus.

Kuna ERR saab põhilise osa oma sissetulekust riigieelarvest, võib sõltumatuse küsimust esitada ka siis, kui ERR peab kajastama mõnd riigiga seotud kriitilist teemat. Aga ERR teeb seda, nagu iga päev näha ja kuulda on.

Erameedia puhul on küsimused sõltumatusest tunduvalt elulisemad: reklaamiandjate mõju ja meediaomaniku mõju, kui tal on peale ajakirjanduse olemas ärihuvid ka teistes sektorites. Näited reklaamiandjate survest erakanalitele teemade valikul ja käsitlemisel on läbi käinud ka Eesti ajakirjandusest.

ERRi ja Eesti Jalgpalli Liidu vahel sõlmitud leping rahvusvaheliste jalgpalliülekannete näitamisõiguste omandamiseks ei sätesta ega too kaasa ERRile kohustust näidata reklaami või kommertsinformatsiooni ega ka teisi jalgpallimänge. ERRi sporditoimetuse juhi Rivo Saarna sõnul moodustavad Eesti jalgpalli meistrivõistluse teleülekanded koos rahvusvaheliste suurturniiride ja koondise valikmängudega loogilise jalgpalliterviku ERRi kanalites. Sarnaselt on teised pallimängualad jagunenud kommertskanalite vahel - võrkpall Eesti Meedia telekanalites ning korvpall TV3 ja TV6-s.

Kommentaari kasutati 10. augustil 2017 Postimehe veebis vastuseks Postimehe toimetuse päringutele.