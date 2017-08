ERR Moskvas: vanglast vabanenud Udaltsov andis pressikonverentsi

Sergei Udaltsov on tänase Venemaa tuntuim poliitvang. 2012. aastal süüdistati teda massirahutuste organiseerimises Moskvas Bolotnaja väljakul. Neljapäeval ütles Udaltsov, mida ta sellest süüdistusest arvab, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Hullumeelne kohtuotsus! Mind süüdistati massirahutuste organiseerimises, kuid tegelikult organiseeris neid võim ise. Ma olen seda korduvalt öelnud, aga seda võib öelda veel korra - võim ise organiseeris massirahutused 6. mail Bolotnaja väljakul," rõhutas ta.

Politsei pidas toona kinni 400 protestijat, kellest 30 vastu algatati kriminaalmenetlus. Samasuguseid aktsioone, mida praegu organiseerib tuntud opositsionäär Aleksei Navalnõi, vaatab Sergei Udaltsov pealt entusiasmita.

"Täna ma näen, et inimestega ei arvestata, neid rünnatakse kumminuiadega ja peetakse kinni. Jälle pannakse inimesi istuma. Ma ei tea, võib-olla see on strateegia, aga minu meelest ei tohi inimestega nii käituda," märkis ta.

Udaltsov kommenteeris ka Navalnõi plaani osaleda järgmise aasta presidendivalimistel, vaatamata sellele, et Vene seadused seda ei luba.

"Kõige õigem seisukoht reaalse opositsiooni jaoks oleks nende valimiste kollektiivne ja aktiivne boikoteerimine. Mitte mängida nende mängu, mitte osaleda selles tsirkuses," lausus ta.

Udaltsov on vasakpoolne võitleja, kes seisab Vene korrumpeerunud ja kodanliku võimu vastu. On aga küsimusi, milles ta on valmis president Putinit toetama - näiteks Krimmi küsimus.

"See oli rahva tahe olla koos Venemaaga. Krimmi elanikud tahtsid nii. Ja mina, vasakmeelne demokraat, ei see selle vastu olla. Ja kui meie president ja meie võim toetavad seda samuti, siis see ei tähenda, et ma peaksin Krimmi kodanike arvamusi ignoreerima ja ütlema, et kui Putin on Krimmi poolt, siis mina olen Krimmi Venemaaga liitumise vastu. See on absurd!" leidis ta.