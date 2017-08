Saarlaste kurba saatust uurinud Venemaa ajaloohuviline sai tänukirja

Aastakümnete tagune ajalugu peidab endas ikka veel valgeid laike. Väga suur hulk inimesi Eestis peab veel tänagi elama teadmatuses, kuhu kadusid ja kus hukkusid nende lähedased Teises maailmasõja ja Nõukogude võimu päevil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Osadele saarlastele sai oma lähedaste saatus selgemaks tänu Kamensk-Uralskis elavale Anton Lõskovile, kes leidis oma linna arhiividest töölaagrites hukkunud kümnete saarlase andmed, kelle saatusest aga lähedased seni midagi ei teadnud.

Kamensk Uralskis oli aastatel 1941-1942 kokku 33 tööpataljoni, neist vähemalt kuus koosnesid eestlastest. Lõskovil õnnestus tuvastada, et nende linna kahele kalmistule on maetud 274 eestlast ja neist omakorda 131 olid saarlased. Täpsemad toimikud leidis ta 75 saarlase kohta.

"Kalmistud on alles, aga hauad pole säilinud. Matmisraamatud hävinesid tulekahjus ja täna saame lihtsalt öelda, et need inimesed on maetud sellele kalmistule, aga täpset kohta me ei tea," selgitas ajaloohuviline Lõskov.

Kokku hukkus hinnanguliselt Siberis, Uurali piirkonnas asunud tööpataljonides Teise maailmasõja algusaastatel 12 000 eestlast.

"Memento poolt välja antud raamatutes on päris paljud saarlased ära toodud, kes olid mobiliseeritud või Vene sõjaväkke sattunud. Aga tõesti, härra Lõskovi saadetud nimekirjades oli päris palju neid saarlasi, keda need raamatud ei kajastanud," nentis Saaremaa muuseumi direktor Endel Püüa.

"Minu isa on ju nendes nimekirjades ja mulle on see väga tähtis töö, mis Anton on teinud. Ikka on tähtis teada, nii palju kui võimalik, ja mõnes mõttes saab siis lõpppunkti panna sellele," rääkis Arne Pagil.

Saarlaste kurba saatust uurinud Anton Lõskov sai senise uurimuse eest tänuks Saare maavalitsuse tänukirja, aga nähes neljapäeval saarlaste huvi, lubas ta oma tööd jätkata. Mehele anti uurimiseks kaasa mitmeid seni ikka teadmata kadunud saarlaste nimesid.