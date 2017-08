Paide Vallimäel avastatud põletusahi võib segada riigigümnaasiumi ehitust

Suveilmad soosivad ka arheoloogide tööd. Paide Vallimäe ehituselt tulid üllatuslikult päevavalgele vana põletusahju varemed. Toredal leiul on aga ka teine pool - see võib edasi lükata Vallimäe nõlvale planeeritud riigigümnaasiumi ehituse või selle suisa kahtluse alla seada.

Vallikraavi küljel tulid ka välja müürid, mille otsarve vajab veel täpsustamist. Aga samuti palju naelu, mitu kahurikuuli ja inimluud. Kuid senine kõige põnevam leid on põletusahju jäänused, mida 16. sajandist pärit kaartidel märgitud pole, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ahi on üks suur neljakandiline konstruktsioon mõõtmetega 11X12 meetrit ja põhjapoolses küljes on sel kolm ava: kaks külgmist on kütte jaoks ja keskmine, kuhu laoti siis põletatav materjal. Need olid siis tellised või midagi muud sellist," selgitas MTÜ AEG arheoloog Peeter Piirits ja lisas, et leid väärib kindlasti säilitamist.

"Kui nende säilivus on selline, et see väga võimaik ei ole, siis on ühesugused otsused. Ehitajal on kindlasti oma soovid ruumi mahu suhtes. Kõik need küsimused on hetkel veel väga lahtised. Aga kindlasti need jäänused saavad ajaloo jaoks moel või teisel talletatud," lausus muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadakas.

Mida edasi teha ja kas riigigümnaasiumi püstitamine Paide Vallimäe nõlvale võib tõesti kahtluse alla sattuda, selgub nädala-kahe pärast.

"Ma ei oska praegu sellele vastata, et see on tänane leid ja see sõltub arheoloogidest. Kui väärtuslikke leide nad siit leiavad ja mida tuleb säilitada ja mida ei pea säilitama," kommenteeris AS Riigi Kinnisvara arenduse projektijuht Taavi Aare.

Küsimusele, miks võeti ette ainult pool sellest maa-alast, vastas Aare järgnevalt: "2014 siin tehti eeluuringud ja just see ala näitas, et siit võib midagi leida. Ja seetõttu me selle siin ette võtsimegi praegu. Ja põhimõtteliselt leidsimegi."

Nüüd on üsna kindel, et põhjalikult tuleb läbi kaevata ka kinnistu teine pool.