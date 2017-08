Hispaania võib meritsi tulnud migrantide arvult Kreekat tänavu ületada

Üle Vahemere pääsemiseks on lisaks paatidele hakatud kasutama skuutreid.

Kolmapäeval saabus Lõuna-Hispaania randa suvitajate hämmastuseks must kummipaat, millest hüppas välja hulk migrante, kes kiiresti kaldale jooksid.

Samal päeval tuli Ceutasse, Hispaania territooriumile Põhja-Marokos 12 migranti skuutritel. Üks neist uppus, enne kui talle jõuti appi minna.

IOM-i viimastel andmetel oli 6. augustiks sel aastal Hispaaniasse saabunud ligi 8200 migranti. Seda on üle kolme korra rohkem kui eelmisel aastal samaks ajaks, ütles IOM-i pressiesindaja Joel Millman, ja ületab 2016. aastal saabujate koguarvu.

Hispaaniasse tulijate arv kahvatub Itaalia oma kõrval, seal on tänavu maabunud üle 96 400 migrandi. Võistlus käib aga Kreekaga, kuhu on meritsi tulnud 11 713 inimest.

"Võimalik, et Hispaania läheb sel aastal Kreekast ette," ütles Millman. "See oleks suur muutus."

Millmani sõnul on seni paljud Lääne-Aafrika migrandid rännanud Itaaliasse pääsemiseks läbi Sahara Liibüa rannikule. Teekond on aga ohtlik, mistõttu viimasel ajal on hakatud eelistama rännakut piki rannikut.

Ta lisas ka, et paadid, millega Marokost Hispaaniasse lühike, ehkki rahutu merereis ette võetakse, on palju väiksemad kui need, millega sõidetakse Liibüast Itaaliasse.

Liibüas näib olevat strateegia panna paadid inimesi võimalikult täis, nii et need peaaegu koha lekkima hakkavad, ja vaadata siis, kui kiiresti inimesed suudavad abi kutsuda.

"Hispaanias on strateegia kasutada väiksemaid paate ja loota, et need jõuavad märkamatult üle."