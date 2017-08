Mattis: sõda Põhja-Koreaga oleks katastroof

USA kaitseminister James Mattis hoiatas neljapäeval, et sõda Põhja-Koreaga oleks katastroof ning ütles, et diplomaatilised jõupingutused annavad tulemusi.

Californias toimunud üritusel kõneldes ütles ta, et tema missioon ja vastutus on sõjalised variandid valmis hoida, kui neid vaja peaks olema, aga rõhutas, et USA on keskendunud praegu diplomaatiale.

"Ameerika jõupingutusi juhib diplomaatia, neid veab diplomaatia, need saavutavad diplomaatilisi tulemusi ning ma soovin, et see praegu nii ka jääks," lausus Mattis.

"Sõja tragöödia on hästi teada, see ei vaja muud iseloomustust peale tõsiasja, et see oleks katastroofiline," lisas ta.

USA president Donald Trump hoiatas sel nädalal Põhja-Koread USA ähvardamise eest.

Mattis mainitud diplomaatiliste tulemuste üksikasju ei täpsustanud, kuid ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestas sel nädalavahetusel uued sanktsioonid Pyongyangi vastu.

ÜRO resolutsioon keelab riikidel anda täiendavalt töölubasid põhjakorealastele, mis on seni olnud veel üks sissetulekuallikas Kim Jong-uni režiimile. Samuti keelatakse uute ühisettevõtete loomine Põhja-Korea kompaniidega ja uute investeeringute tegemine olemasolevatesse ühisettevõtetesse.

ÜRO JN on kehtestanud Põhja-Korea vastu kuus sanktsioonidepaketti , kuid need ei ole suutnud takistada Põhja-Koreal arendamast oma ballistiliste rakettide ja tuumarelvade võimekusi.

Meetmed kiideti heaks ühehäälselt, sealjuures toetas neid nii Venemaa kui Hiina, kes on Põhja-Korea suurimaks liitlaseks.

Mattis manitses kolmapäeval Põhja-Koread loobuma tuumarelvade hankimisest ja peatama tegevuste kaalumise, mis viiksid "tema rahva hävinguni".

Mattis lisas, et USA on ka edaspidi Põhja-Koreast jõult üle ning Pyongyang kaotaks mis tahes võidurelvastumise või konflikti, mille ta otsustab algatada.