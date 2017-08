Ossinovski kinnitas sotside ministrite kandideerimist

"Jah, otsus on tehtud. Ma kandideerin Tallinnas ja me peame kindlasti vajalikuks, et Tallinna valitsemisel lõpuks pööre toimuks, seega lähme valimistele maksimaalsete jõududega, mis meil välja panna. See tähendab, et Tallinnas kandideerivad ka Indrek Saar, Sven Mikser, Andres Anvelt, Eiki Nestor ja palju teised, et meie meeskonda toetada," ütles Ossinovski intervjuus ajalehele.

Ossinovski kandideerib kesklinnas.

Vastuseks küsimusele, kas kandideerivate ministrite näol on tegu pelgalt häältemagnetitega ütles ta, et ministri amet pole igavene ja volikogu mandaat kestab kauem, kui selle riigikogu mandaat.

Ossinovski arvustas teisi Tallinnas valimistel osalevaid erakondi ja valimisliite: "Kolm perioodi Keskerakonna ainuvõimu on nad muutnud mõttelaisaks. Keskerakond on kasutanud Tallinna linna kui masinat, millega end võimul hoida. Tallinn väärib ausat linnajuhtimist, mida me pole tükk aega saanud. Millised on alternatiivid, mida pakutakse? Ühelt poolt kandideerivad ärimehed, kes tahaksid linnavõimu juurde saada, et edendada oma ärihuvisid, mis demokraatlikus ühiskonnas on väga libe tee. Ja teisalt Reformierakond, kelle linnapeakandidaat on Eesti poliitilise korruptsiooni kehastus."

Eriti terav oli SDE juht EKRE suhtes, kes mõne päeva eest oma valimisprogrammi avalikustas.

"EKRE inimvaenulikule ja Euroopa-vastasele poliitikale tuleb näidata punast nii kohalikel, riigikogu kui ka europarlamendi valimistel. Võtame näiteks välja käidud valimisloosungi, mis oma sisult tähendab, et paneme kõik põlema. "