Sotsiaalministeerium lõpetab lepingu infosüsteemi arendajaga

Sotsiaalministeerium on otsustanud lõpetada lepingu sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi (SKAIS2) senise arendaja Tietoga, kellega räägitakse praegu läbi lepingu lõpetamise tingimuste üle. Arendaja vahetamine ei mõjuta toetuste ja hüvitiste väljamakseid ega inimestele osutatavaid teenuseid. Tööde eest on makstud viis miljonit eurot ja uue hanke maht on umbes kümme miljonit eurot. Samuti lisanduvad leppetrahvid, mille üle läbi rääkima hakatakse.

"Oleme otsustanud koostöö senise arendajaga lõpetada mitmel põhjusel. Meid kindlasti ei rahulda projekti senine tempo, mis pole võimaldanud seda projekti kavandatud ajaraamis realiseerida," ütles sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo.

"Teiseks, sotsiaalsüsteemis on pidevalt toimumas arengud, näiteks haldusreformiga kaasnevad ülesanded ja vanemahüvitiste muudatused, mis eeldavad ka infosüsteemi arendamisel teistmoodi lähenemist," lisas ta.

Kantsler Marika Priske sõnul on seniste otsuste juures peetud silmas, et IT-arenduste venimine ei tekitaks tõrkeid inimeste jaoks ning sotsiaaltoetuste ja hüvitiste maksmine oleks igal hetkel tagatud. "Selle jaoks kriitilise tähtsusega arendused on praegu tehtud ning meil on nüüd võimalik sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi arendusprojekt ümber korraldada. SKAIS2 arendamine jätkub, aga seda juba uutel tingimustel, sest praeguseks muutunud vajadused on juba sellises mahus, et mõistlik on teha uus hange," selgitas Priske.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Egon Veermäe sõnul on praeguseks tehtud tööd oluline alus edasiminekuks ning ameti osutatavad teenused on Eesti elanikele tagatud olenemata muudatustest IT-arendusprojektis. "Maksame kõiki sotsiaaltoetusi ja uut elatisabi läbi uue infosüsteemi. Kõik meie enam kui 700 000 klienti võivad olla kindlad, et toetused ja teenused makstakse õigeaegselt välja," selgitas Veermäe.

Tietoga lepingu lõpetamise võimaliku kompromissi viib ministeerium esimesel võimalusel otsustamiseks valitsuskabinetti. Infosüsteemi arendamise jätkamiseks on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuses (TEHIK) ettevalmistamisel uus riigihange.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse juht Katrin Reinhold ütles, et arendustega jätkatakse järk-järgult teenuseid arendades.

"Me jätkame arendustega teenuste lõikes. Me ei tee kõiki arendusetappe läbi kogu süsteemile, teeme kõik samas sammud, aga teenuste lõikes. /.../ Ehk järk-järgult," ütles ta.

Uue hanke võitja loodetakse Reinholdi sõnul leida aasta lõpuks. Uue hanke eeldatav rahaline maht on 10 miljonit eurot.

Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem SKAIS2 pidi valmis saama juba tänavu aasta alguses, kuid selle arendus on jäänud venima, mille tõttu nõudis riik juba märtsis hüvituseks 180 000 eurot.

Esiti 7,7 miljonit eurot maksma pidanud programmi maksumus oli maikuuks kerkinud 8,6 miljonini ja võib veelgi tõusta. Lõplikult valmis pidi projekt saama alles järgmise aasta suvel.