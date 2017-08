ERJK ja riigikontroll seiravad valimiste eel omavalitsuste ajalehti

"Kui näiteks ERR on kehtestanud valik-õigusliku ringhäälinguna enda eetikakoodeksi, siis sama peaksid tegema ka kohalike omavalitsuste kuludega väljaantavad lehed ja lehekesed. See on valdavalt volikogude tegemata töö. See aga ei tähenda, et meedia ei peaks olema tasakaalukas. See aga eeldab laiemat kontrolli," ütles ERR-ile ERJK esimees Ardo Ojasalu.

Näiteks Tallinna linnavalitsuse häälekandja Pealinn 7. augusti numbris ilmus arvamusküljal kaks arvamuslugu, mille autoriks olid keskerakondlased. Sama lehenumbri paarisküljel kirjeldati ka, milliseid uhkeid ehitusprojekte linnavõim hakkab ellu viima.

Ojasalu ütles, et ERJK ei ole eraldi ajalehte Pealinn viimast numbrit analüüsinud. "Me ei saa ühelegi toimetusele lihtsalt niisama märgukirju saata, sest munitsipaalmeedia laiemalt on õiguslikult reguleerimata ja peaks tugineva valdkonna heale tavale," tähendas Ojasalu.

Laiema kontrolli ja valimiseelse “tundliku” perioodi eraldi analüüsiks tellisid riigikontroll ja ERJK ühiselt munitsipaalväljaannete meediamonitooringu. "See on praegu töös ja selle analüüsi valmimise järel saab öelda, kas munitsipaalmeediat kasutatakse erakondade või üksikute kandidaatide valimispropagandaks. Monitooring valmib peale valimisi ja oktoobri või novembri koosolekul ERJK hindab seda ja teeb siis oma järeldused," lausus Ojasalu.

Tallinna linnavalitsus on sõlminud saadete tootmiseks lepingud ka telekanaliga Pervõi Baltiiski Kanal (PBK). Ühe saate "Dobroe utro, Tallinn!" maksab linna 1273 eurot, "Naša Stolitsa" 1960 ja "Russki Vopros" 4808 eurot. "Dobroe utro, Tallinn!“ on eetris igal argipäeval, "Naša Stolitsa" pühapäeviti, Russki Vopros“ kaks korda kuus.

"PBK-ga sõlmitud lepinguid eraldi ei ole analüüsitud, aga kui kogu munitsipaalmeedia arutlusele tuleb, siis räägime ilmselt laiemalt, seahulgas ka televisiooni- ja raadiosaated," sõnas Ojasalu.

ERJK aseesimees Kaarel Tarand ütles, et komisjon polnud Tallinna ja PBK lepingutest teadlik. "Aga eks me küllap peame sedagi jälgima, mis seal toimub."

"216 munitsipaalväljaannet hõlmava monitooringu, mis on tellitud ühiselt riigikontrolliga, põhjal tehtav analüüs annab komisjonile materjali, mille alusel hinnata, kas on märke juhtumitest, kus linna- või vallaväljaandeid on kasutatud valimiskampaanias valikuliselt konkreetsete erakondade, valimisliitude või kandidaatide huvides. Vastavate ilmingute tuvastamiseks võrreldakse muu hulgas valimiseelse perioodi meediakajastuste iseloomu ja mahtu tavapärase meediakajastusega. Meediamonitooringu andmeid saab riigikontroll kasutada avaliku raha kasutamist käsitlevates auditites. Monitooringu tegijaks on Balti Meediamonitooringu Grupp," teatas ERJK pressiteates.

2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste eelse ja aegse perioodi rahakasutust analüüsides tuvastas riigikontroll, et Tallinna linnas oli poliitikute ja erakonna reklaamimiseks teavitustegevuse sildi all kasutatud avalikku raha.

ERJK leidis, et maksumaksja raha eest on korraldatud avalikkusele suunatud teavituskampaaniaid, mille sisuline eesmärk oli valimistel osalenud poliitikute mainekujundus. ERJK asus seisukohale, et tegemist on keelatud annetusega ning tegi ettekirjutusi raha tagasimaksmiseks.

ERJK teeb oma pädevuse piires järelevalvet, kas erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid järgivad valimiskampaaniat tehes erakonnaseadust.