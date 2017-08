Vaidlus kooseluseaduse üle on osa valimiskampaaniast

Raadio 2 saate "Olukorrast riigis" saatejuhid Ahto Lobjakas ja Andrus Karnau rääkisid reedel Paides Arvamusfestivalil eetrisse läinud saates, et EKRE ja IRL-i poolt üles võetud kooseluseaduse tühistamise katse on osa valimiskampaaniast.

Mais algatas EKRE eelnõu, et kooseluseaduse tühistamiseks, IRL-i kuuluv justiitsminister Urmas Reinsalu tegi valitsusele ettepaneku eelnõu tühistada. Valitsus omakorda jättis hinnagu andmata.

"Põhjus, miks see teema on praegu oluline, on puhtalt poliitiline," ütles Lobjakas, lisades, et kujunenud on absurdne olukord, mis on viinud valitsuse poliitilise kriisi lävele.

Ta märkis, et IRL-is valitseb seaduspära, et kui Reinsalu räägib, siis on erakonna esimees Helir-Valdor Seeder vait, kui aga Seeder, siis Reinsalu.

Karnau sõnas, et IRL tegi katse päästa oma mainet ehk uppuvat paati, lisades, et vaidlus kooseluseaduse üle on praegu puhas populismipidu, mida kasutavad lisaks EKRE-le ja IRL-ile ära sotsiaaldemokraadid.

"Tegemist on lihtsalt oma valijate aktiveerimisega, et hääletataks õige partei poolt," rääkis Karnau.

Ta lisas, et IRL üritab EKRE valijaid üle meelitada. "Samas nad aktiveerivad pigem EKRE valijaid ja sotsid kasutavad seda ära, et aktiveerida oma valijaid. See on küüniline poliittehniline loosungite pildumine. IRL-il tuleb üles leida Laari-aegne valija, leidma oma nägu, mitte olema üks EKRE 50 hallist varjundist."