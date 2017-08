Põdderi sõnul on Savisaare tervislik seisund murettekitav

Põdder ütles, et Savisaarel oli kõrge vererõhk ja ka veresuhkur oli väga kõrge. "Minu jaoks on seal hoopis teine probleem. Tegelikult tema üldine terviseseisund, mille kirjeldus oli ka antud kohtule üle, teeb mind kui arsti väga murelikuks. See ei lõpe lõpptulemusena hästi," sõnas Põdder.

Põdderi sõnul peaks kohtusaalis olema kas erakorralise meditsiini arst või kiirabiarst ja elustamistehnika ning seda kinnitab ka Savisaarele tehtud terviseekspertiis. "Seda kuskil ju ei ole ja see ükskord kehvasti lõpeb," nentis Põdder.

Kiirabi viis neljapäeval korruptsioonisüüga kohtu all oleva Keskerakonna eksliidri Edgar Savisaare haiglasse. Eelnevalt oli Savisaar märkinud, et tal on lihtsalt halb olla ja ta sooviks istungi edasilükkamist. Savisaar lisas, et on mitu päeva kohtus vastu pidanud.

Savisaarele kutsuti kohtusse kiirabi ka 14. juunil toimunud istungi ajal.