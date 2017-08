Elav ülevaade Arvamusfestivalist: kes ütles mida kellele ja miks

Noored joovad sellepärast, et tore oleks, täiskasvanute alkoholi liigtarbimise taustal on aga meie muretsev ja raskemeelne ühiskond. Alkoholiga seotud probleeme aitaks vähendada inimeste vaimse vormi parandamine ning alkoholi kättesaadavuse ja -reklaami piiramine.

"Meil pole isegi alkoholipõhine ühiskond, vaid murepõhine ühiskond. Inimesed elavad nädala sees vaimsest nullnivoost allpool ning nädala lõpus kasutatakse sellest nivoost üle tõusmiseks alkoholi." Andrus Tikerpere

Greete Palmiste juhitud arutelul “Alkohol: kas ravida või karistada?” avaldasid arvamust Urmas Reinsalu, Mihkel Kunnus ja Andrus Tikerpere.

Meedias ei räägita taaskasutamisest jm keskkonnasäästlikust tegemisest piisavalt, nõustuda. Ei räägita lihtsalt piisavalt põhjalikult ja need noored, kes olid lastearutelude alale kokku tulnud, tegelikult ka näitasid seda. Noored võivad küll teada seda, milline on tarbimiskultuuri kontekstis keskkonnasäästliku kodaniku tunnuskäitumine, aga tegelikult näikse, et põhjalikumat aruandmist enesele on vähe(m).

"Palju kõlas loosungipõhiseid lahendusi, mida tõtt-öelda kuuleb sageli ka täiskasvanud ökomeelsete inimeste suust, kes jäävadki oma lähenemises trendipõhiste lahenduste juurde."

Liigu ringi ERRi 360-kraadisel pildil ja vaata, kes arutelul kohal olid. Ehk leiad üles mõne tuttava.

Mis jääb meist maha 500 või 1000 aasta pärast olevatele folkloristidele ja ajaloo uurijatele? „Folk on saanud nii-öelda salongikõlbulikuks,“ märkis etnoloog ja alakultuuride uurija Aimar Ventsel. Kui senimaani on puhas folkmuusika olnud pigem valitud ja suletud seltskondadele või siis vaid simmanitel kõlav, siis nüüd on see saanud populaarseks. Folkloristide töö on aga läbi aja muutunud – seda tehakse juba aastakümneid digitaalselt. Muide, Eesti rahvusraamatukogul on kohustus jäädvustada Eestit ka veebis. Kuidas aga säilitada digitaalset, kui 20 aastaga on flopidest saanud pilveteenused? Kuidas kaitsta kultuuri säilitamist digitaalsel ajastul?

Liisu Lassi juhitud arutelul "Kuidas mäletada, kuidas kujutada" arvamust avaldasid Mari Sarv, Rain Kooli ja Aimar Ventsel.

Maailma juhtivates tööstusriikides on alanud neljas tehnikarevolutsioon, n-ö tööstus 4.0, mis tähendab, et tootmise digitaliseerimisega saavutatakse tootlikkuse hüppeline kasv. See aga ei tule nii lihtsalt. Kui räägime tööstuse digitaliseerimisest, siis see nõuab suurt kapitalimahutavust, aga kui vaadata praegu kättesaadavaid laenutingimusi, siis on seitse aastat on üks pikimaid perioode, mis ajaks pank annab tööstusettevõttele laenu. Rootsis, Soomes ja mujal on see aeg tavapäraselt 12–15 aastat.

Jüri Riivese juhitud arutelus "Neljas tehnoloogiarevolutsioon" rääkisid kaasa Professor Tauno Otto (TTÜ), Kaupo Reede (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium), Frid Kaljas (FESTO), Anneli Heinsoo (Tieto Estonia AS).

"See, millega saad ise hakkama, kutsu pere appi. Kui perega ei saanud lahendatud, kutsu küla appi. Kui sellest ka ei piisa, kutsu kohalik omavalitsus. Kui ka sellest ei piisa, teeme kõik koos." See president Kersti Kaljulaidi tsitaat võtab kokku tema idee ühiskonna muutmisest tõhusamaks.