Fotod: Balti peaministrid arutasid gaasitaristu tulevikku

Eesti peaminister Jüri Ratas, Läti peaminister Māris Kučinskis ja Leedu peaminister Saulius Skvernelis külastasid reedel Inčukalnsi, et arutada regionaalse LNG terminali rajamisega seonduvat.

Tegemist oli peaministrite kolmanda gaasitaristu tuleviku alase kohtumisega, varasemalt on ühiselt külastatud Paldiskit ja Klaipėdat, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

"Mul on hea meel, et olen koos Läti ja Leedu kolleegidega saanud külastada kõigi kolme Balti riigi gaasitaristuobjekte. Tegu on olnud vajalike kohtumistega fikseerimaks ühiseid seisukohti ning leidmaks parim lahendus gaasitaristu tuleviku osas," sõnas peaminister Ratas kohtumise järel.

"Regionaalse koostöö tähtsust selles küsimuses ei saa alahinnata – tarneallikate mitmekesistamine ning stabiilse ja turvalise maagaasitarne tagamine on Balti riikide ühine huvi," lisas ta.

Peaministri sõnul toetab Eesti regionaalse LNG terminali plaanidega edasi liikumist. "Oleme valmis arutama erinevaid koostööformaate, kuid toimiva gaasituru ja kulutõhusate taristuobjektide rajamise eeltingimuseks on Balti riikide ühised turutoimimise reeglid ning riigiabi andmise lõpetamine," lausus Ratas ning lisas, et Eesti riik maksumaksja rahaga projekte toetada ei soovi.

Edasistest sammudest kõneldes ütles peaminister, et projektiarendajate poolt on oluline pakkuda välja regionaalseid vajadusi rahuldav LNG taristu, mis võtaks arvesse nii Eesti ja Leedu terminaliprojekte kui Lätis asuvat maagaasihoidlat. "Balti riigid peavad tegema ühiseid pingutusi tagamaks väljapakutavale taristule Euroopa Liidu poolne kaasfinantseerimine," sõnas Ratas.

Regionaalne LNG terminal Soome lahe kaldal on üks element paketis, kus on ka Eesti-Soome vaheline gaasiühendus Baltic Connector ja Leedu-Poola vaheline gaasiühendus GIPL. See oluliste gaasi taristuprojektide nimekiri lepiti kokku juba 2013. aastal eesmärgiga siduda Balti riigid ja Soome EL ühtse gaasituruga ning luua võimalused gaasi tarneallikate mitmekesistamiseks.