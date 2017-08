Ratas soovib gaasitaristu ühistaotluse esitada hiljemalt septembri alguses

Ratas ütles ERR-i raadiouudistele, et Eesti toetab veeldatud maagaasi regionaalse terminali plaanidega edasi liikumist. Tema sõnul on Eesti valmis arutama erinevaid koostööformaate.

Peaminister märkis, et Balti riigid peavad tegema ühiseid pingutusi, et tagada välja pakutavale taristule Euroopa Liidu kaasfinantseerimine.

"Eesti positsioon on siin see, et ka meie riiki ehk siis põhjarannikule Paldiskisse LNG terminal tuleks. See aga eeldab seda, et Eesti, Läti, Leedu peavad tegema ühistaotluse, ühisprojekti, mis sisaldab siis kahte - nii Klaipeda ujuvterminali kui ka Paldiski terminali," selgitas ta.

Ratase sõnul on Eesti jaoks olnud oluline see, et "me ei sotsialiseeriks riigi abi". "Et riigi abi sellistes projektides ei ole. Et need on turupõhised. Ja see oli siis üks arutelu teema, mis täna oli laual ja see oli ka väga tugevalt Läti-poolne soov. Ja mul on tunne, et sellega ka Leedu nõustub."

"Nii et kokkulepe on see, et nüüd lähinädalal Eesti, Läti ja Leedu spetsialistid, ametnike tasand räägib läbi ja püüame ühistaotluse esitada hiljemalt septembri alguses," sõnas peaminister lõpetuseks.

Tegu oli peaministrite kolmanda temaatilise kohtumisega

Tegemist oli peaministrite kolmanda gaasitaristu tuleviku alase kohtumisega, varasemalt on ühiselt külastatud Paldiskit ja Klaipėdat, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

"Mul on hea meel, et olen koos Läti ja Leedu kolleegidega saanud külastada kõigi kolme Balti riigi gaasitaristuobjekte. Tegu on olnud vajalike kohtumistega fikseerimaks ühiseid seisukohti ning leidmaks parim lahendus gaasitaristu tuleviku osas," sõnas peaminister Ratas kohtumise järel.

"Regionaalse koostöö tähtsust selles küsimuses ei saa alahinnata – tarneallikate mitmekesistamine ning stabiilse ja turvalise maagaasitarne tagamine on Balti riikide ühine huvi," lisas ta.

Peaministri sõnul toetab Eesti regionaalse LNG terminali plaanidega edasi liikumist. "Oleme valmis arutama erinevaid koostööformaate, kuid toimiva gaasituru ja kulutõhusate taristuobjektide rajamise eeltingimuseks on Balti riikide ühised turutoimimise reeglid ning riigiabi andmise lõpetamine," lausus Ratas ning lisas, et Eesti riik maksumaksja rahaga projekte toetada ei soovi.

Edasistest sammudest kõneldes ütles peaminister, et projektiarendajate poolt on oluline pakkuda välja regionaalseid vajadusi rahuldav LNG taristu, mis võtaks arvesse nii Eesti ja Leedu terminaliprojekte kui Lätis asuvat maagaasihoidlat. "Balti riigid peavad tegema ühiseid pingutusi tagamaks väljapakutavale taristule Euroopa Liidu poolne kaasfinantseerimine," sõnas Ratas.

Regionaalne LNG terminal Soome lahe kaldal on üks element paketis, kus on ka Eesti-Soome vaheline gaasiühendus Baltic Connector ja Leedu-Poola vaheline gaasiühendus GIPL. See oluliste gaasi taristuprojektide nimekiri lepiti kokku juba 2013. aastal eesmärgiga siduda Balti riigid ja Soome EL ühtse gaasituruga ning luua võimalused gaasi tarneallikate mitmekesistamiseks.

Kučinskis: regionaalne infrastruktuur peab rajanema turupõhimõtetel

Läti peaministri Māris Kučinskise sõnul peaks regionaalne infrastruktuur rajanema turupõhimõtetel, vahendas BNS.

Kučinskise kõneisiku teatel arutasid Eesti, Läti ja Leedu peaministrid reedesel kohtumisel Lätis Inčukalnsi gaasihoidlas regionaalset koostööd energiavaldkonas. Kučinskis rõhutas, et regionaalne infrastruktuur põhinema turupõhimõtete järgimisel, kuna see on ainus viis saavutada parimat tulemust, milleks on tarbijatele võimalikult madal gaasihind.

Balti peaministrid märkisid Inčukalnsi gaasihoidla olulisust, mis edendab regionaalset gaasiturgu ja gaasivarustuskindlust. Peaministrid nõustusid, et lahendus peab olema majanduslikult jätkusuutlik, tagamaks täielikult toimiv regionaalne gaasiturg ning kindlustamaks gaasivarustus Balti riikides.

Kõneisiku sõnul nõustusid kolm ministrit tutvuma kõigi kolme riigi strateegiliselt oluliste energiainfrastruktuuri objektidega. Ministrid on juba külastanud Paldiskit ja Klaipedat.

Leedu nõunik: Baltimaad otsustavad ühise LNG-turu tuleviku osas kahe nädala pärast

"On olemas põhimõtteline kokkulepe edasi liikumiseks ja nüüd on selge kahenädalane tähtaeg, mis on vajalik meie ühise seisukoha täpsustamiseks ja Euroopa Komisjonile ühisavalduse tegemiseks. Samuti arutab teemat ka Läti valitsus," ütles Leedu peaministri välispoliitika nõunik Deividas Matulionis BNS-ile.

Matulionise sõnul kaasas põhimõtteline kokkulepe regionaalse LNG-paketti, kuhu kuulub juba töös olev Klaipeda terminal, planeeritav Eesti terminal ning Läti Incukalnsi gaasihoidla.