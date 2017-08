Terviseamet rajab Kihnu saarele 90 000 eurot maksva helikopteriplatsi

"Terviseameti jaoks on inimelud esmatähtsad ning kavandatava projekti eesmärgiks on rajada Kihnu saarele helikopteriplats elanikkonna meditsiinilise abi tagamise võimekuse suurendamiseks," ütles terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Eed Allik-Hõimoja BNS-ile.

"Politsei- ja piirivalveameti lennusalk on toonud välja, et Kihnu lennuväljal on helikopteri maandumiseks tingimused halvad ning koostöös Kihnu vallaga alustatigi EAS-ilt rahastuse taotlemist. Terviseameti tegevusele on omapoolse heakskiidu andnud ka sotsiaalministeerium. Kuna EAS on tänaseks rahastamise taotluse rahuldanud, siis järgmiseks toimub lepingu allkirjastamine ning seejärel alustame juba reaalsete tegevustega," sõnas Allik-Hõimoja.

Terviseamet käivitas Allik-Hõimoja sõnul koostöös Põhja-Eesti regionaalhaiglaga Kihnut, Vormsit ja Ruhnut hõlmava pideva esmaabibrigaadide kontseptsiooni juba 2011. aastal ning selle jätkuks on kavas arendada välja ka teiste väikesaarte kopteriplatsid.

Projekti kogumaksumus on 90 000 eurot, millest EAS-i osalus on 76 500 eurot.

Rahandusministeerium toetas väikesaarte elanike esmatähtsaid teenuseid parandavat 16 programmi sel aastal 638 000 euroga.

Programmis mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja saare vahelisi transpordiühendusi, sealhulgas ka ühendust saarekeskuse ja sadama vahel, hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alg- ja põhiharidusele, päästeteenuseid, sideteenuseid ning eluruumide arendamist.

Väikesaarte programmi kuuluvad 12 saart – Naissaar, Prangli, Aegna, Osmussaar, Vormsi, Kihnu, Manija, Kesselaid, Vilsandi, Ruhnu, Abruka ja Piirissaar.

Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja ettevõtjad.