Maavanemate kandideerimine tekitab omavalitsustes küsimusi

Näiteks Koeru vallavolikogu esimees Külvar Mand märgib oma kirjas riigihalduse ministrile Jaak Aabile, et Järva maavanem Alo Aasma on asutanud valimisliidu ning samal ajal täidab ta ka maavanema ülesandeid korraldades näiteks valimistoiminguid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kirjas on ettepanek peatada Järva maavanema volitused või kutsuda ta tagasi seoses minemisega kohalike valimiste kampaaniasse.

"Meie täna leiame, et see ei ole päris korrektne ja aus näiteks teiste inimeste suhtes, kes on oma ametitest loobunud, et minna kohalikele valimistele," selgitas Mand.

Järva maavanem Aasma ütles, et tema töös on praegu põhirõhk ikkagi haldusreformist tulenevatel ümberkorraldustel maavalitsuses. Ja lisas, et aktiivne valimisperiood ei ole alanud ning oma tegevuse peatamiseks ta põhjust ei näe.

"Mul siis tuleb puhkus mingil ajal. Kuna maavalitsuste reform aasta lõpus nagunii tuleb, siis on see aeg niigi keeruline ja ma praeguse hetkeseisuga ei kavatse küll tagasi astuda nii nagu ükski vallavanem või kooli direktor või õpetaja, kes kandideerib, ei astu tagasi," sõnas Aasma.

"Aktuaalse kaamera" andmetel on kas kindla või enam-vähem kindla kandideerimisotsuse teinud 12 maavanemat. Saare- ja Hiiu maavanema kohuseid täidavad maasekretärid ning nemad kohalikel valimistel ei kandideeri.

Seaduse järgi esindab maavanem maakonnas riigi huve ning hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest.

Maavanemate kandideerimine tõstatab küsimuse, et kuivõrd suudab ta oma ametit täites jääda erapooletuks, kui tema huvi kandidaadina on ühes konkreetses omavalitsuses.

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et kandideerimine pole keelatud, kuid maavanem peab lähtuma ametniku eetikakoodeksist.

"Ta peab ka eetiliselt tunnetama, milline on see piir, kui ta samal ajal täidab ka kõige kõrgema ametniku ülesandeid ja kandideerib omavalitsuse volikogude valimistel," nentis minister.

Aab lisas, et minister saab teha maavanemale märkuse siis, kui tema tööülesanded jäävad unarusse.

Riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel kommenteeris, et maavanemal pole seaduse kohaselt keelatud kandideerida. Probleemid, mis maavanemal kandideerides tekkida võivad, on eetilist laadi.

"Kahtlemata siin võivad tekkida eetilised piirid siis kandidaadi enda jaoks. Aga siin kahtlemata peab kandidaat siis ise valima just nimelt neid toiminguid ja tegevusi, kus ta ennast taandab või mida ta ei tee võrreldes siis sellega, kui ta kandidaadi rollis on," rääkis Vinkel.