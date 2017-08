Laupäeval tuleb 30 kraadi sooja, õhtul läheb äikeseliseks

Eeloleval on pilvi vähe ja ilm sajuta. Puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10..15, rannikul kuni 18 kraadi.

Laupäeva hommik on mandril enamasti selge, saartel pilvisem, aga ka olulise sajuta. Tuul on sisemaal nõrk, saartel ja läänerannikul ulatub kagutuul 4-8 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi.

Päev on mandril laialdaselt päikeseline ja enamasti sajuta. Saartel areneb pilverünki ja pärastlõunal on hoovihma ja äikest ning sajuhood võivad jõuda ka Eesti lääne ja looderannikule. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, saartel puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhusooja on 25..30, rannikul kuni 23 kraadi.

Õhtul rünksajupilved laienevad, on intensiivsete vihmahoogude, ägeda äikese ja tugevate tuuleiilide oht. Tuul puhub kagust ja lõunast 5-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhusooja lääneservas 21 kuni 25, mandri sisealadel kuni 28 kraadi.