Viljandis on kooliõpilased, kes vabatahtlikus korras käivad vanainimestel abis puid ladumas või muid majapidamistöid tegemas. Sellise abi järele on suur vajadus, aga alati ei leia abipakkujad -vajajat üles. Kuidas teha nii, et leiaks? Ja kuidas teha nii, et sellisest vajalikust abist saaks ka riiklikult toetatud teenus?