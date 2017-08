Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (19)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

USA

Trumpi administratsioon

Defense One: kas Trumpi meeskond on võimeline tõelise välispoliitilise kriisiga toime tulema?

New York Times: Ameerika kõige vinguvam ohver.

Mediumi ülevaade alt-righti sõjast McMasteri vastu.

Observer: kuidas Valge Maja ja Kremli "valede masin" kontrolli alt väljus.

Wall Street Journal: McMaster and the Commander.

Politico: Breitbarti sõda McMasteri vastu tekitab Bannonile probleeme.

Vice News kirjeldab Trumpile kaks korda päevas esitatavat "propagandadokumenti".

PBS-i persoonilugu Valge Maja ametlikust fotograafist.

Politico kirjutab pikemalt uuest USA saadikust NATO juures.

Politico: Trumpi toetus on nüüd langenud ka tema põhivalijate seas. Vox tuletab samas meelde, et võtmetähtsusega valimispiirkondades on Trumpi toetusega kõik korras.

Fox News: Trumpi kritiseerinud vabariiklastest senaatoritele on tekkinud eelvalimiteks presidenti toetavad vastaskandidaadid.

Atlantic: Trumpi kummaline suutmatus Venemaad kritiseerida. Samal teemal ka New York Times.

Politico: Trumpi ja McConneli tüli sai alguse teleekraanilt. Samal teemal võttis sõna ka Gingrich. Samal teemal kirjutab ka Atlantic.

Times: ajaloolase sõnul kahjustavad sallimatud vasakpoolsed sõnavabadust Trumpist rohkem.

Bloomberg: miks osa endisi USA luurajaid Venemaa sekkumist puudutavaid väiteid ei usu.

Muud teemad

Politico: kas Zuckerberg tahab saada presidendiks?

Time: vaata, kas sinul lastaks uute reeglite kohaselt USA-sse immigreeruda.

Atlantic: kuidas Silicon Valley ajakirjanduse üle võttis.

Daily Beast: senaator Warner tahab veel Facebookiga Vene libauudistest rääkida.

New York Times: millal tehnoloogiamull õhust tühjaks plahvatab?

Politico: Wasserman Schultzi allakäik jätkub.

Financial Times: Facebook peaks meile palka maksma.

Free Beacon: Philadelphia magusamaks tegi limonaadi õllest kallimaks.

Spectator: Silicon Valley eliit suurendas sotsiaalset ebavõrdsust.

Bloomberg: keegi ei tea, mis New Yorgi all peidus on.

CNN: kas Kuuba ründas USA diplomaate "akustilise relvaga"? Samal teemal ka Vice News.

Wall Street Journal: "Vabandage, meil ei tööta kedagi Iron Mani nimelist."

USA ja PÕHJA-KOREA

Bloomberg: Põhja-Korea talitsemise võti asub merel.

Politico: kuidas Kim Jong-un maha võtta.

Vice News: miks Põhja-Koreal pole plaanis järele anda.

Foreign Policy: mäng on läbi ja Põhja-Korea on võitnud.

Atlantic: mida Hiina üldse saab teha Põhja-Korea talitsemiseks.

New York Times: Trumpi ähvardus Põhja-Korea aadressil oli improviseeritud ja tuli ootamatult.

Atlantic: Trump pole USA tuumaarsenali kuidagi tugevdanud.

Politico: terav retoorika võib kahjustada USA diplomaatide püüdlusi diktatuuririigiga suhelda.

Observer: "Augusti tviidid" ehk Trump ja Põhja-Korea.

Vox: rahunege maha, me ei hakka praegu (tõenäoliselt) Põhja-Koreaga sõdima.

Bloomberg aga sellest, milline see sõda võiks välja näha.

Reuters: ja Rootsi pole oma Volvode eest endiselt Pyongyangi käest raha saanud.

EUROOPA LIIT

Politico: Merkeli valitsusaeg arvude ja graafikute keeles.

Newsweek: USA sanktsioonid võiksid Euroopat inspireerida Vene spioone välja lööma.

The Local: Prantsuse talumees sai migrantide aitamise eest tingimisi vanglakaristuse.

BBC: kas Põhja-Itaalia mägikülas elavad sajanditetaguste šoti sõdurite järeltulijad?

Politico: Itaalia sammud Vahemerel annavad tulemusi, saabuvate migrantide arv on vähenenud.

The Local: miks on Rootsi valitsuskriis oluline.

Politico kokkuvõte Portugali probleemiderohkest suvest.

The Local: Itaaliast ja fašistlikust minevikust.

The Local: kuidas Oslo saamid traditsioone ja linnaelu seovad.

VENEMAA

Raadio Vaba Euroopa: Vene valitsuse vaikimine tähendab, et Stalini ohvreid mälestab vaid hashtag.

Window on Eurasia: Põhja-Kaukaasia vabariigid saaksid iseseisvatena suurepäraselt hakkama.

Wall Street Journal: Vladimir Putini Venemaa "goes global".

Raadio Vaba Euroopa: opositsiooniaktivist kaebas Vene võimud peksmisvideo asjus inimõiguste kohtusse.

Window on Eurasia: rohkem kui 20 Venemaa regiooni on majanduslikult kolmanda maailma tasemel.

Financial Times: kas Navalnõi on ka päriselt alternatiiv Putinile?

Window on Eurasia: Moskva on Kaug-Ida piirkonda täielikult alt vedanud.

New Scientist: Venemaa või Mustal merel testida uut elektroonilist relva.

Meduza: kasutajaandmed, mida Vene võimud sotsiaalmeedia teenuse pakkujatelt nõuavad.

New York Times: tark viis, kuidas Putini Venemaaga asju ajada.

Tages-Anzeiger võrdles Putini ja Mussolini propagandafotosid ning leidis "Putolini".

UKRAINA

OSW: see on parim armee, mis Ukrainal on eales olnud.

Hromadske: "Halloo, separatistide kaebuste osakond kuuleb!"

Atlantic Council: Kreml elab Ukraina teemal endiselt eituses.

Window on Eurasia: ukrainlased pöörduvad ka kultuuriliselt üha rohkem Venemaast eemale.

Daily Signal: tõde Ukraina sõja kohta. Sama väljaanne ka võimalikust USA relvaabist.

MUU MAAILM

Atlantic: kas maailma ootab ees tõsine süsteemne kriis?

Window on Eurasia: "Valgevenelased pole venelased ja ei saa nendeks ka tulevikus."

Balkan Insight: venelaste käes on kolmandik Montenegros tegutsevatest välisfirmadest.

Daily Telegraph: Hiina tegi kommunismis kahelnud robotitele otsa peale.

Window on Eurasia: Kasahstan panustab rohkem ingliskeelsesse haridusse.

Politico pikk intervjuu aastaid Venezuelas viibinud ajakirjanikuga.

Washington Post: muinasjutuline loodeväil on avanemas - selline ta välja näeb.

Atlantic: isegi Trumpi paneb imestama Austraalia küünilisus.

Reuters: kriisi käes vaevlavas Zimbabwes on kavas rajada miljard dollarit maksed Mugabe-nimeline ülikool.