Trumpi sõnul kaalub ta Venezuela osas ka sõjalisi võimalusi

USA president Donald Trump ütles reedel, et kaalub Venezuela ühe ägeneva poliitilise kriisi osas ka variante, millesse on kaasatud Ühendriikide sõjavägi.

"Meil on Venezuela osas palju erinevaid võimalusi, sealhulgas ka sõjaline," ütles Trump New Jerseys ajakirjanikele. "Meil on väed kõikjal maailmas kohtades, mis on väga kaugel. Venezuela pole üldse kaugel ning inimesed seal kannatavad ja surevad".

Trumpi sõnul oli Venezuelas kujunenud olukord üheks peamiseks teemaks, mida ta arutas reedesel kohtumisel välisminister Rex Tillersoni ja USA suursaadiku ÜRO juures Nikki Haleyga.

Reede õhtul teatas Valge Maja, et Trump on nõus vestlema Venezuela riigipea Nicolas Maduroga kohe, kui demokraatia riigis on taastatud.

"USA seisab koos Venezuela rahvaga selle jätkuva allasurumise ajal Maduro režiimi poolt. President Trump räägib heameelega Venezuela liidriga kohe, kui riigis on demokraatia taastatud," kirjutati Valge Maja ametlikus teadaandes.

Venezuela president teatas neljapäeval, et tahab pidada Donald Trumpiga kahepoolseid kõnelusi. Maduro sõnul on ta andnud oma välisministrile ülesandeks kahepoolsete kõneluste korraldamise. Samuti andis Maduro korralduse võimaldada kohtumine tema ja Trumpi vahel septembris New Yorgis toimuval ÜRO peaassambleel.

"Kui teda Venezuela nii väga huvitab, siis siin ma olen. Härra Donald Trump, ma ulatan sulle oma käe," ütles ta.

Oma kõnes neljapäeval kritiseeris Maduro "imperialistlikku" USA-d, kes on riigipea hinnangul Venezuela vastu tegutsenud.

Opositsioon, USA ja Ladina-Ameerika suurriigid peavad assambleed mittelegitiimseks. USA on kehtestanud Madurole ja põhiseadusliku assamblee liikmetele Venezuelas diktatuuri kehtestamise eest sanktsioonid.

Venezuela põhiseadusassamblee kuulutas end kõrgemalseisvaks kõikidest teistest riigiametitest, kaasa arvatud opositsiooni kontrollitud kongressist. Põhiseadusassamblee dekreet keelab parlamendisaadikutel astuda mis tahes samme, mis võib segada 5. augustil ametisse vannutatud põhiseadusassamblee heakskiidu pälvinud seaduseid.