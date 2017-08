Põhja-India haiglas on surnud 60 lapspatsienti

Võimud on välistanud võimaluse, et Gorakhpuris asuvas haiglas Baba Raghav Das Hospital asetleidnud surmajuhtumid on tingitud hapnikuvarude puudumisest.

Neljapäeval ja reedel teatas India meedia 30 lapse hukkumisest haiglas. Raportite järgi peatas Uttar Pradeshi osariigi haiglat hapnikuga varustav firma oma tarne maksmata arvete tõttu.

Lastevanemate sõnul said hapnikuvarud otsa neljapäeva öösel ning perekondadele anti ambukotid, et aidata oma lastel hingata.

Osariigi meditsiiniametniku Prashant Trivedi sõnul tekksid probleemid hapniku toimetamiseks kasutatud torudega, kuid haiglal oli piisav varu hapnikuballoone, mille tõttu ei saa hapnikupuudus olla surmade põhjuseks.

Haiglast on saanud osariigi keskus entsefaliiti haigestunud lastele. Viimase kahe kuu jooksul on haiglas ravitud ligi 370 entsefaliidihaiget last, nendest 129 on surnud.

Gorakhpuri kõrge ametniku teatel on juhtumi suhtes algatatud juurdlus.

Neljapäeval suri haiglas 23 last pärast veeldatud hapniku surve vähenemist, teatas kohalik minister Yogi Adityanath.