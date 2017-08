Erdogan: Türgi suhted Saksamaaga normaliseeruvad pärast valimisi

"Euroopast tuleva kriitika põhjus on nende sisepoliitika," rääkis Erdogan Ispartas peetud kõnes, mida ka televisioonis üle kanti, vahendas Reuters.

"Varem on seda teinud Prantsusmaa ja Austria ning näeme, et Saksamaa järgib sama strateegiat. Usun, et see olukord paraneb pärast valimisi," märkis Türgi president.

24. septembril toimuvatel Saksamaa üldvalimistel kandideerib kantsler Angela Merkel oma neljandaks ametiajaks.

Euroopa suhted NATO liikme ja Euroopa Liidu liikmekandidaadi Türgiga on olnud pingelised pärast möödunud aastal luhtunud riigipöördekatset Türgis.